Jeep presenteert zeven bijzondere avonturiers

Meestal kunnen conceptauto's niet of slechts heel voorzichtig een stukje rijden. Dat is niets voor Jeep, dat nu zeven conceptauto's toont die echt op de proef worden gesteld tijdens de Easter Jeep Safari in april. Aan creativiteit geen gebrek.

Jaarlijks leeft Jeep zich in de aanloop naar de Easter Jeep Safari in de Moab-woestijn lekker uit op diverse modellen. Vooral de Wrangler moet er vaak aan geloven en dat is ook nu weer het geval. De opvallendste conceptauto op Wrangler-basis is misschien wel de Jeep Magneto 3.0. Dat is, zoals de naam al zegt, een verdere doorontwikkeling van de eerder getoonde Magneto 2.0. Een elektrisch aangedreven Wrangler dus, opnieuw met een 70-kWh accupakket, maar nu is de elektromotor goed voor een piekvermogen van maar liefst 650 Amerikaanse pk's (was 625 pk) en een schrikbarende 1.220 Nm koppel. Verder heeft Jeep gewerkt aan speciale 'one-pedal-driving' voor de Magneto. Zelfs in het ruigste terrein moet je met één pedaal nog voorzichtig kunnen afdalen, omdat de auto dan in een agressieve regeneratiestand gaat. Vanbuiten ziet de Magneto 3.0 er vrij bekend uit en met zijn 40-inch terreinbanden en 7,6 cm extra rijhoogte kom je niet snel vast te zitten.

De Jeep Magneto 3.0 heeft wat interne concurrentie van de zes andere conceptauto's. Wat te denken van de 1978 Jeep Cherokee 4xe Concept, bijvoorbeeld. Die komt natuurlijk niet uit 1978, maar je had het zo kunnen geloven. De koets komt van een echte Cherokee uit dat jaar, maar is over het chassis van een Wrangler 4xe Rubicon gevouwen. Daardoor heeft-ie een langere wielbasis en er moesten ook even wat nieuwe uitsparingen komen voor de enorme wielen. Het kloppend hart komt eveneens van de plug-in hybride Wrangler. Het geheel is overgoten met jaren 70-details en er zit bijvoorbeeld een cassettespeler in. Leuk detail: de tankdop komt van een AMC Pacer.

Behalve een roze Wrangler Rubicon 4xe (foto's 7 en 8), een extra lange én lichte Wrangler met een Gladiator-kont en Hemi-V8 (foto's 9, 10 en 11) trekt Jeep de aandacht met de Grand Wagoneer Overland Concept. Dat is een korte wielbasis-Grand Wagoneer met de nieuwe 510 pk sterke 3.0 Hurricane-zes-in-lijn die als camper uitgerust is. Hij staat onder meer 3,8 cm hoger op zijn wielen, met maar liefst 35-inch modderbanden erom, maar het opmerkelijkste gebeurt binnen en óp de Overland Concept. De tweede en derde zitrij zijn immers weggehaald en behalve een berg kampeerruimte levert dat genoeg ruimte op om via een soort vlizotrap vanuit de auto in de splinternieuwe daktent te komen. Ideaal voor als het regent en je niet via de buitenkant naar het slaapvertrek wilt klimmen. De grotendeels uit koolstofvezel opgetrokken daktent (is het nog een tent als het grotendeels uit hard materiaal bestaat?) is overigens behoorlijk luxe, met onder meer geïntegreerde ledverlichting en airco.

Tenslotte heeft Jeep Performance Parts weer het één en ander in het vat zitten. Zo is er de Wrangler Rubicon 4xe Departure Concept (foto's 12, 13 en 14), die zoals de naam al min of meer aangeeft een grotere vertrekhoek heeft dan gewoonlijk. Dat komt door een simpel maar doeltreffend snufje: het reservewiel achterop kan naar wens in één soepele beweging van achterop de auto naar de laadbak worden geklapt. Dan lever je weliswaar bagageruimte in, maar steek je achteraan wel een stuk minder ver uit. Een ietwat vergelijkbare handigheid zien we op de Sideburn Concept op basis van de Gladiator (foto's 15 en 16). Daar is de bullbar naar beneden te klappen, waardoor het een zitplaats oplevert. Handig als je 's avonds bij een kampvuur wilt zitten en je geen stoel mee hebt, bijvoorbeeld.