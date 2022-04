Jeep Wrangler Magneto 2.0 Concept: dubbel zoveel elektrokracht

Jeep trapt het stroompedaal in en presenteert een flink verbeterde elektrische Wrangler Magneto Concept : de Wrangler Magneto 2.0 Concept. Die '2.0' staat er niet zomaar, want de Wrangler Magneto krijgt er flink wat kracht bij. Naast de opgepompte elektrische Wrangler laat Jeep nog zes andere studiemodellen zien.

In het kader van de aanstaande 'Easter Jeep Safari', een groot evenement voor Jeepfanaten in de Amerikaanse staat Utah, laat Jeep de nieuwe conceptauto's zien. Voor een groot deel zijn dat verbouwde uitvoeringen van bestaande modellen. De Wrangler Magneto 2.0 is veruit het interessantst, met name omdat de concept-auto een concrete vooruitblik vormt op een volledig elektrische Wrangler. Dat deed de eerste Wrangler Magneto al, maar nu gooit Jeep daar nog een schepje bovenop.

De Wrangler Magneto 2.0 is vanbuiten te herkennen aan een zwarte grille en een smallere voorbumper, waardoor de grote terreinbanden beter te zien zijn. Bovenop de motorkap zit een hogere powerdome en de B-stijlen zijn iets dikker dan bij de eerste conceptversie. Voor de gelegenheid rustte Jeep de Wrangler Magneto 2.0 uit met een stoffen dak. Net als voorheen zijn de deuren weggelaten en rolt de Wrangler Magneto op grote terreinbanden. Interessanter dan het uiterlijk is wat er onderhuids gebeurt. De elektromotor krijgt er behoorlijk wat spierkracht bij en levert nu maximaal 625 pk en 1.152 Nm koppel aan alle vier de wielen. Een forse verbetering ten opzichte van de eerste Wrangler Magneto, die het moest stellen met een vermogen van 289 pk en 370 Nm. Stroom haalt de krachtbron via een 800v-architectuur uit vier lithium-ionaccu's die verdeeld zijn over de auto. De totale accucapaciteit bedraagt 70 kWh.

Opvallend genoeg heeft de Wrangler Magneto 2.0 Concept net als zijn voorganger een handgeschakelde zesbak. De verbeterde elektrische Wrangler moet in 2 seconden naar 97 km/h kunnen stuiven. Hoe ver je komt op één acculading vermeldt Jeep niet, de laadsnelheid evenmin. Nu is dat laatste minder van belang in ruig terrein; een snellader zul je daar immers niet aantreffen. Wanneer de elektrische Wrangler daadwerkelijk op de markt komt, is niet bekend. Het is in ieder geval duidelijk dat Jeep al een aardig eind op weg is richting een productieversie.

Andere conceptauto's

Jeep laat naast de Wrangler Magneto 2.0 Concept laat Jeep dus nog zes andere conceptauto's zien. De Grand Cherokee Trailhawk PHEV Concept is een Grand Cherokee 4xe die hoger op zijn wielen staat en is voorzien van terreinbanden. Verder heeft de terreinwaardige plug-in hybride SUV onder meer speciale blauwe sleepogen en specifieke dakdragers. Technisch is hij identiek aan de productieversie van de Grand Cherokee 4xe.

De andere vijf auto's die Jeep laat zien, zijn allemaal variaties op de Wrangler of Gladiator. Van die vijf is de Jeep 41 Concept (foto 11 en 12) wellicht de leukste. Hij verwijst namelijk naar de originele Willys Jeep uit de jaren 40 door zijn olijfgroene kleur, stalen wielen en deuren zonder ruiten. Van 9 tot en met 17 april komen alle auto's in actie tijdens de Jeep Safari in de woestijn van Moab, die in de Amerikaanse staat Utah ligt.