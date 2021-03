'Jeep komt met compacte SUV op PSA-basis'

Dat de merken van het voormalige Fiat Chrysler Automobiles auto's gaan bouwen op de CMP-basis van PSA is al even bekend. Nu blijkt ook Jeep bij de gelukkigen te horen.

Fiat Chrysler en Groupe PSA zijn inmiddels samengegaan tot Stellantis. Afgelopen zomer hoorden we al dat Alfa Romeo en Fiat onder meer van deze samensmelting gaan profiteren door compacte modellen te bouwen op PSA's CMP-platform. Nu blijkt ook Jeep in dat plan mee te gaan. Sterker zelfs: Jeep komt nog eerder dan Alfa Romeo en Fiat met een compacte SUV op die basis, als we de bronnen van Automotive News mogen geloven. In de Poolse fabriek in Tychy begint men in 2022 met de bouw daarvan. In 2023 volgen Alfa Romeo en Fiat.

De fabriek is momenteel al in handen van het voormalige FCA, want Fiat bouwt er nu de 500 en Lancia de Ypsilon. Daar komen dus minstens drie modellen bij. In het geval van Alfa Romeo gaat het om de auto die voorlopig als 'Brennero' te boek staat. Een compacte B-segment SUV onder de nog te onthullen Tonale. Voor Fiat gaat het vermoedelijk om een SUV/cross-over die de Punto-badge draagt. Mogelijk wordt het puur de nieuwe generatie van de Punto, al is het niet uit te sluiten dat er zowel een reguliere 'lage' Punto als een hoogpotig zustermodel komt. Wat er van de Jeep verwacht mag worden, is nog wat schimmiger. Logischerwijs wordt de Jeep enkel een SUV.

In ieder geval delen ze allemaal dus hun basis met de compacte modellen van het voormalige PSA. De CMP-basis kennen we onder meer van de Peugeots 208 en 2008, maar ook de Opels Corsa en Mokka. Stuk voor stuk auto's waar ook elektrisch aangedreven varianten van bestaan. De Jeep, Alfa Romeo en Fiat worden dus ook zeker volledig elektrisch leverbaar.