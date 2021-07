AutoWeek heeft voortaan zijn eigen podcast: De Uitlaat. In navolging van het succes van de Achteruitkijkspiegel leek het ons leuk eens wat dieper in ons werk te duiken en een podcast geeft ons de tijd om wat uitgebreider op dingen in te gaan. Beluister hier alle afleveringen.

Ook in 2021 gaan we gewoon verder met de Uitlaat! Deze week vertelt Roy over zijn rijervaringen met de BMW iX, terwijl Marco iets vindt van het design. Verder vragen de mannen zich af hoe je de naam van de Ferrari 296 uitspreekt en had Marco liever wat minder vermogen gezien. Maar ook de vaste rubrieken komen langs en de Fiat Tipo wordt door Marco verdedigd.

