Jaguar XJ-C heftig gemoderniseerd

De Jaguar XJ-C is in XJ-land een van de minst voorkomende modellen. De coupé op basis van de XJ Series II wordt op wel heel uitbundige wijze gemoderniseerd. Niemand minder dan het Poolse Carlex Design is verantwoordelijk voor de grondig aangepakte klassieke coupé.

Carlex Design kennen we voornamelijk van de weldadige interieurs die het in tal van modellen schroeft, maar dat is niet het enige dat het bedrijf uitspookt. Carlex Design is ook niet vies van het visueel grondig onder handen nemen van modellen en ditmaal pakt het bedrijf de ook wel XJ Coupé geheten Jaguar XJ-C bij de kladden. De XJ-C is de tussen 1975 en 1978 in een oplage van nog geen 10.500 stuks gebouwde coupé op basis van de XJ Series II. Dat model werd behalve als Jaguar ook als Daimler Sovereign/Double Six Coupé verkocht.

In tegenstelling tot veel recente als restomod aangeduide klassiekers krijgt de Jaguar XJ-C van Carlex Design geen elektrische aandrijflijn, al wordt er wel grondig aan de techniek gesleuteld. Zo heeft de XJ-C geen 4.2 zes-in-lijn of 5.3 V12 zoals het origineel, maar een machtige 400 pk sterke V8. Carlex Design geeft de XJ-C niet alleen een aangepast onderstel, maar ook een modern remsysteem om de opgepompte klassieke coupé weer fatsoenlijk tot bedaren te kunnen brengen. Vanbuiten wordt de creatie aangekleed met enorme wielen en aangepast bumperwerk compleet met een diffuser met daarin vier uitlaateindstukken. Het interieur steelt op twijfelachtige wijze pas echt de show. Het binnenste van de XJ-C - die vooralsnog alleen in digitale vorm bestaat - is volgehangen met leer en hout. Carlex Design zegt daadwerkelijk een handjevol exemplaren van deze XJ-C te gaan bouwen.

