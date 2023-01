Jaguar Land Rover maakt weer winst

Bij Jaguar Land Rover kunnen ze met tevredenheid terugkijken op het laatste kwartaal van 2022. Er is namelijk flink wat winst geboekt, terwijl er een kwartaal eerder juist sprake was van verlies.

Jaguar Land Rover, kortweg JLR, sloot 2022 af met een orderboek gevuld met maar liefst 215.000 bestellingen. Volgens het bedrijf is dat een record en hoewel de stapel orders ook te maken heeft met leveringsproblemen, weet JLR zijn populariteit wel degelijk te verzilveren. Het goede nieuws zit dan ook niet alleen in de aantallen, maar vooral ook in de winstcijfers.

Het succes van JLR in deze periode komt namelijk grotendeels voor rekening van drie modellen: de nieuwe Range Rover, de nieuwe Range Rover Sport en de net niet meer helemaal nieuwe Land Rover Defender. Samen zijn die drie grote, dure en dus winstgevende modellen goed voor maar liefst 74 procent (!) van het orderboek. Op zichzelf is dat niet alleen maar goed nieuws, maar het verklaart wel hoe de winst kon oplopen naar 265 miljoen pond. Dat is een enorm verschil met het kwartaal hiervoor, toen er nog 67 miljoen pond verlies werd gemaakt.

De grote afwezige onder de populairste modellen is Jaguar, dat inmiddels een wat verouderd gamma heeft. Ook is het opmerkelijk dat JLR zijn aanvankelijke voorsprong met de elektrische Jaguar i-Pace nog niet heeft omgezet in een breder elektrisch gamma, zodat de Britse merken op dat vlak inmiddels links en rechts zijn ingehaald door de concurrenten. Er is echter genoeg reden om hoopvol te zijn. Zo weten we al dat er elektrische versies komen van de Range Rover en Range Rover Sport. In 2025 moeten die auto’s gezelschap krijgen van nieuwe EV’s van Jaguar, die ook ‘gewoon’ in Engeland zullen worden gebouwd. Jaguar wordt in dat jaar zelfs volledig elektrisch, eerder dan Land Rover. Spannende tijden!