Izera is nieuwe EV-fabrikant uit Polen

Nieuwe automerken ontstaan vandaag de dag vooral in landen als China en in techvalhalla's als het Amerikaanse Silicon Valley. Izera onderscheidt zich op dat vlak. Het hagelnieuwe merk is namelijk afkomst uit Polen en richt zich volledig op elektrische auto's.

Het kakelverse Poolse merk Izera is onderdeel van Electromobility Poland. Het bedrijf geeft aan te zien dat de autowereld verandert en zich omvormt tot een markt waarin elektrisch vervoer een steeds grotere rol gaat spelen. Polen kan wat dat betreft niet achterblijven, zo luidt de mening van Electromobility Poland. Daarbij verwacht het merk dat ook de Poolse automarkt de komende jaren steeds meer in het teken komt te staan van EV's, aangejaagd door het uiteindelijk steeds beter worden van de laadinfrastructuur. Het bedrijf stampt automerk Izera uit de grond om er voor te zorgen dat het er als Pools bedrijf als eerste bij is om van die technologische ommezwaai te profiteren.

Izera laat direct al twee modellen zien om een indruk te geven van wat het merk de komende jaren gaat uitspoken. We krijgen een witte SUV en een rode hatchback te zien, volledig elektrische auto's die volgens Izera allebei in het C-segment komen te opereren. In tegenstelling tot veel andere start-ups die zich richten op EV's, is er bij Izera vooralsnog geen sprake van de komst van technologisch extreem geavanceerde modellen met een 100+ kWh accupakket, autonome techniek en duizelingwekkende sprintcijfers. Izera heeft zich als doel gesteld om met ruimte, comfortabele elektrisch aangedreven gezinsauto's te komen. Auto's die "[...] ook voor de Poolse consument betaalbaar" moeten zijn. Interessant!

Design

Het design van het getoonde tweetal verdient uiteraard ook wat aandacht. Hoewel we in beide modellen enige overeenkomsten met bestaande auto's waarnemen, zo heeft er tijdens het schetsen van de SUV-achtige ongetwijfeld een afbeelding van een Jaguar I-Pace aan de muur gehangen, oogt het allemaal heel gangbaar. Volgens Izera heeft het onderzocht wat de Poolse consument het liefste ziet en heeft het op basis daarvan zijn auto's getekend. Het lijnenspel van de gepresenteerde EV's is op papier gezet door Torino Design, een designstudio die 15 jaar geleden is opgezet door Roberto Piatti. Een bekende naam in autoland. Piatti heeft onder meer bij Stile Bertone een hoge functie gehad. Tadeusz Jelec, bij de designafdeling van Jaguar op de loonlijst, heeft als designadviseur opgetreden. Misschien dat hij verantwoordelijk is voor het I-Pace-vleugje. Het binnenste oogt vooral erg opgeruimd, maar gezien de hoeveelheid opbergvakjes en zaken als treklussen voor het in- en uitstappen lijkt e.e.a. goed doordacht.

Het tweetal is nog niet productierijp, maar de fabrikant benadrukt dat de uiteindelijke productieversies niet enorm van dit getoonde tweetal zullen afwijken. In 2023 moeten beide modellen in productie gaan, al geeft Izera eerlijk toe dat het daarvoor nog diverse hordes moet overwinnen. De ambitie lijkt er te zijn. "Het is moeilijk om aan Italië te denken zonder daarbij aan Fiat te denken. Denk je aan Polen, dan denk je straks ook aan Izera."

Techniek

Uitgebreide technische specificaties houdt Izera nog even onder de pet. Wel zegt het Poolse bedrijf dat zowel de hatchback als de SUV in minder dan 8 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. Izera zal van beide modellen twee varianten aanbieden, waarbij de verschillen onder meer zitten in de capaciteit van het accupakket. Het tweetal komt tot 400 kilometer ver op een acculading, dus reken ook op de komst van versies met een minder lange adem. Izera belooft de komst van een telefoonapplicatie waarmee je als Izera-rijder je auto vooraf al op temperatuur kan brengen als de auto aan de lader hangt. Led-verlichting zal standaard zijn, hetzelfde geldt voor een infotainmentsysteem met een aanraakscherm. Niets wereldschokkends, maar zoals gezegd is dat ook helemaal niet de insteek van Izera. Ook weleens verfrissend in autoland. Ook wat veiligheidssystemen betreft lijkt Izera 'gewoon prima' plannen te hebben. Forward Collision Warning, dodehoekdetectie en verkeersbordherkenning zal beschikbaar zijn op het elektrische duo.

Izera lijkt een nieuwe speler die ambitieus is zonder daarbij de grip op de realiteit te verliezen. De aandacht gaat uit naar Jan Modaal, in ieder geval in Polen. Izera spreekt al over auto's die kunnen concurreren op de internationale markt, maar of en wanneer Izera buiten Polen actief wordt, valt nog te bezien.