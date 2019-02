Italdesign teast nog even door

In aanloop naar de grote beurs in Genève worden we lekker gemaakt met een nieuw detail van de creatie waarmee Italdesign op de proppen komt zetten. De Italianen van het ontwerpbureau weten het detail opnieuw zeer nauwkeurig en mysterieus neer te zetten, want waar de ontwerpers hun nationale vlag op de koets van de bordeauxrode auto verwerken blijft een grote vraag. De mysterieuze vouw in het plaatwerk zou rond de neus kunnen zitten, maar dat blijft een wilde gok.

Dat het naar alle waarschijnlijkheid een bijzondere creatie wordt, kunnen we wel stellen. De afgelopen twee jaar zagen we enkele creaties voorbijkomen. Zo hadden we in 2017 de op een Lamborghini Huranán gebaseerde ‘Zerouno’ en later Zerouno Duerta. Ook ging het designhuis de samenwerking met Nissan aan en kwamen zij met een gelimiteerde versie van de GT-R: de GT-R50.

Op 5 maart om half 2 in de middag trekt Italdesign het doek van deze nieuwe auto. Uiteraard lees je er dan meer over op onze site!