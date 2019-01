Interieur Toyota Supra duikt op

Later vandaag trekt Toyota eindelijk officieel het doek van de nieuwe Supra. Foto's van de eerste nieuwe Supra in meer dan 25 jaar zijn al diverse keren op internet verschenen en ook vandaag zijn nieuwe Supra-platen opgedoken.

Het is voor het eerst dat we het interieur van de nieuwe Supra (A90) kunnen bekijken. Toyota past voor de techniek van de Supra gebruik van hardware van BMW, maar zegt wel dat de afstelling van die techniek volledig eigen is. Ook voor het binnenste heeft Toyota overduidelijk kunnen grabbelen uit de onderdelenton van BMW.

Zo zien we niet alleen BMW-knoppen voor de klimaatregeling en voor de bediening van het audiosysteem op de middenconsole, ook op de middentunnel komen we onderdelen tegen die we uit Duitsland kennen. Zo is de keuzehendel van de automatische transmissie afkomstig uit Beieren, hetzelfde geldt voor de typische iDrive-bedieningsknop. Bovenop het dashboard staat een display dat bij het infotanimentsysteem behoort. Achter het stuurwiel zien we een digitaal instrumentarium. Later vandaag hebben we alle officiële foto's én de definitieve specificaties van Toyota's herboren legende.