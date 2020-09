Interieur nieuwe Hyundai Tucson te zien

Hyundai stelt deze maand nog de nieuwe Tucson aan de wereld voor, een nieuwe generatie van de SUV waar het merk eerder al een reeks designschetsen van heeft laten zien. Via diverse digitale kanalen is nu een foto van het binnenste van die nieuwe Koreaan opgedoken.

Hyundai deelde onlangs al een stel digitale tekeningen van de nieuwe Tucson, afbeeldingen waarop zowel het exterieur als het binnenste van de nieuwe SUV al was te zien. Onder meer via Worldscoop is nu een daadwerkelijke foto van het interieur van de nieuwe Tucson te zien. Daarop is net even beter dan op de designschets zichtbaar hoe de werkplek van de nieuwe vierde generatie Tucson is vormgegeven.

Op de foto is goed te zien dat zeker de helft van de middenconsole wordt opgevuld door een breed display, een scherm waarin uiteraard zaken als het navigatie- en het audiosysteem zijn ondergebracht. Eronder lijken een reeks sneltoetsen beschikbaar om snel vliegensvlug tussen diverse instellingen te kunnen schakelen. Achter het bijzonder vormgegeven stuurwiel zien we een relatief vrijstaand paneel, een digitaal scherm dat uiteraard als instrumentarium fungeert. Een ander opvallend designelement heeft betrekking tot de uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem. Bovenaan de middenconsole plaatst Hyundai twee conventioneel vormgegeven exemplaren terwijl de ventilatieroosters voor de bestuurder en de bijrijder verwerkt zijn in een dunne strook die de lijn van het dashboard in de breedte volgt. Het geheel loopt ogenschijnlijk vrijwel naadloos over in het ontwerp van de deurpanelen.

Plug-in hybride

De nieuwe Tucson vervangt het huidige in 2015 gepresenteerde exemplaar. De nieuwe Tucson, waarvan het ontwerp van het exterieur duidelijk is afgeleid van dat van de Vision T Concept die vorig jaar in Los Angeles schitterde, krijgt in ieder geval een plug-in hybride variant, maar zal daarnaast ook met gebruikelijkere benzine- en dieselmotoren beschikbaar komen. Hyundai trekt volgende week het doek van de volledig nieuwe vierde generatie Tucson.