Allereerst valt de naamswijziging op. In plaats van ‘Standard Range Plus’ heet de basis-Model 3 nu simpelweg ‘Model 3’, onder het kopje ‘achterwielaandrijving’. Dat lijkt slim, want de ‘Plus’ in de naam is wat verwarrend en slechts relevant als je weet dat er in de VS, en louter op speciale bestelling, ook een Standard Range zonder ‘Plus’ bestond.

Daar blijft het echter niet bij. Tesla belooft voor deze versie van de Model 3 nu een actieradius van 491 km WLTP, terwijl dat voorheen 448 km was. Tegelijkertijd gaat de 0-100-tijd van 5,6 naar 6,1 seconden, waarmee we de zeldzame situatie meemaken dat een Tesla langzamer wordt in plaats van sneller. Tesla communiceert zelf geen accu-capaciteiten, maar bevestigt wel dat er een nieuw, groter en efficiënter accupakket wordt gemonteerd. Niet-officiële bronnen melden dat het zou gaan om een stijging van (bruto) 55 kWh naar 60 kWh, maar het belangrijkste is dat de auto verder komt. 491 km voor een instapmodel is bovendien gewoon indrukwekkend veel.

China

De wijzigingen hebben vooralsnog alleen betrekking op de in China gebouwde versie van de achterwielaangedreven Model 3, want die beschikte al eerder over zogenaamde LFP-accu’s. Dat is de batterij die gewijzigd is, maar Tesla zou plannen hebben om die LFP-accu’s wereldwijd te gaan leveren in deze uitvoering. Voor Europa is dat allemaal niet van belang, want hier komt de instapversie van de Model 3 al langer uit China en gelden de wijzigingen dus meteen.

Het extra bereik heeft trouwens wel een prijs. Een nieuwe Tesla Model 3 kost inclusief afleverkosten nu €50.990, precies €1.000 meer dan voorheen. De afleveringen van de vernieuwde instapper beginnen in februari, dus 12 procent bijtelling zit er niet meer in.