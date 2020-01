'Instap-viercilinder niet voor Europese Toyota Supra'

De Toyota Supra en BMW Z4 werden gezamenlijk ontwikkeld, maar in tegenstelling tot de BMW, was de Toyota hier vooralsnog enkel leverbaar met een zescilinder onder de kap. Daar komt verandering in, zo maakte Toyota bekend. De 258 pk sterke 2,0-liter turbo van BMW, die in Japan al wel leverbaar is in de Supra, komt ook hier in Nederland op de bestellijst. Goed nieuws voor wie in de markt is voor de sportauto, maar graag een wat lichtere en meer betaalbare versie wil.

Dat de Z4 (en in Japan de Supra ook) leverbaar is met een 197 pk sterke versie van diezelfde 2.0, roept de vraag op of de Supra die hier dan ook niet kan krijgen. Het korte antwoord: reken er niet op. In gesprek met AutoWeek weet de vice-president van Toyota Motors Europe te melden dat hij vooralsnog geen noodzaak ziet om die krachtbron ook hier te gaan leveren. De kans is groot dat Toyota daarmee wil voorkomen dat de Supra en de aankomende nieuwe GT86 teveel in elkaars vaarwater komen.