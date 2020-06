In het wild: Toyota Corolla

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Dankzij AutoWeek-lezer én voormalig AutoWeek-stagiair Bart Vergeer hebben we vandaag een wel heel leuke kandidaat op de digitale planken van In het Wild staan. We presenteren: een ogenschijnlijk zeer strakke Toyota Corolla 1.6 GTSi uit 1992!

Toyota levert de Corolla momenteel als hatchback, als sedan én als Touring Sports en daarmee heb je als potentiële Corolla-klant aan keuzemogelijkheden geen gebrek. Althans, naar hedendaagse maatstaven. Eerdere generaties van het internationale succesnummer waren namelijk in tal van carrosserievarianten te krijgen en dat geldt ook voor de zesde generatie van de Corolla die tussen 1988 en 1992 werd gevoerd. In Nederland werd deze generatie Corolla namelijk geleverd als drie- én als vijfdeurs hatchback, maar ook als vierdeurs sedan, als vijfdeurs liftback én als stationwagen. In onder meer de Verenigde Staten en Japan stonden van het model ook nog twee coupéversies in showroom; de bij deze generatie wél voorwielaangedreven coupé die beschikbaar was als Levin en als Trueno. De Trueno had net als bij de generatie Corolla die hem voorging weer klaplampen om hem te onderscheiden van de Levin. De Corolla vandaag in de spotlight staat, is een driedeurs hatchback, maar niet zomaar eentje!

Wie in 1987 naar de Toyota-showroom rende om daar zijn Corolla hatchback samen te stellen, kwam als voordeligste aanbieding op de prijslijst de Corolla met de 75 pk en 103 Nm sterke 1.3 tegen, een twaalfklepper met carburateur die later vervangen werd door een 82 pk sterke variant van dezelfde 1.3 met injectie. Wie de 75 pk sterke 1.3 te mager vond, kon opteren voor de 90 pk en 135 Nm sterke 1.6, een zestienklepper die net als de 1.3 in 1990 werd vervangen door een versie met elektronisch aangestuurde injectie (EFI), die 105 pk en 142 Nm op de been bracht (1600Si). De absolute topper van het Corolla-gamma was natuurlijk de GT-i, de sportversie met een 125 pk en 145 Nm sterke 1.6 die van meet of aan al was uitgerust met injectie. Wie graag een Corolla wilde met de sportieve uitstraling van de GT-i, maar voor wie de 95 pk sterke 1.6 ook afdoende was, kon opteren voor de GTSi. Daarmee kun je de GTSi in theorie zien als een van de voorlopers van Toyota's huidige GR Sport-label. Overigens leverde Toyota de Corolla ook met een 64 pk sterke turboloze 1.8 dieselmotor. Van de sedan en station waren ook nog eens vierwielaangedreven versies beschikbaar.

De witte Corolla 1.6 GTSi op deze foto's stamt uit 1992 en is sinds 2018 in bezit van zijn huidige eigenaar. Het is een waar tijdmachientje. Met zijn originele achterspoiler, sideskirts, spatlappen, rode biesjes en zijn relatief dichte vijfspaaks wielen ademt-ie vanuit elke hoek de sfeer van de late jaren tachtig en vroege jaren negentig. Op onder meer het linker voorscherm, het rechter portier, op de motorkap en op de voorbumper spotten we wat piepkleine beschadigingen en ook de de rode sierlijn die de stoot- en sierstrips rondom vergezelt, is niet overal even strak meer. Niets dat niet op te lossen valt, en laten we eerlijk zijn: voor een auto die inmiddels een respectabele leeftijd van 30 jaar nadert, ziet-ie er gewoon puik uit.

Met zijn 105 pk sterke 1.6 is deze altijd met een handgeschakelde vijfbak uitgeruste GTSi in staat om in 10,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Zijn topsnelheid: 180 km/h. De sterkere GT-i snoepte nog eens een kleine tel van die 0-100-sprinttijd af. Zeker voor die tijd waardes om je absoluut niet voor te schamen. Een vergelijking: de Kadett 1.6i, met singlepoint- in plaats van multipoint-injectie, leverde als GT een bescheiden 75 pk terwijl de acht- en zestienkleps-2.0's in de Kadett GSi respectievelijk 116 en 150 pk opwekten, waarbij de GSi natuurlijk wél een sportief ingestelde uitvoering is en niet over een 'reguliere' krachtbron beschikte die ook in huis-tuin-en-keukenversies werd geleverd.