In het Wild: Puma 1600 GTS

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Het is jammer dat foto’s doorgaans geen geluid voortbrengen, want het kenmerkende geroffel van de Volkswagen-boxer had het zoekgebied naar de afkomst van deze open sportieveling aanmerkelijk verkleind. Het blijkt een Puma 1600 GTS, een auto die in Brazilië z’n oorsprong heeft.

Het aantal carrosserievarianten, modellen, kitcars en andere afgeleiden van de Volkswagen Kever lijkt letterlijk ontelbaar. Steeds weer blijkt dat bepaalde landen er hun eigen varianten op na hielden, auto’s die niet zelden alleen aan dat geluid herkenbaar zijn als Volkswagen-derivaat.

Verreweg de meeste van die auto’s komen uit Brazilië. Het Zuid-Amerikaanse land houdt er een opmerkelijke, geheel eigen autocultuur op na en daarin speelde de luchtgekoelde Volkswagen lange tijd een enorme rol.

Toch was Puma niet meteen van de Volkswagen-basis overtuigd. De Braziliaanse bedenkers begonnen hun werkzaamheden in 1964 op basis van DKW-techniek en kwamen aanvankelijk met voorwielaangedreven modellen op de proppen. Pas toen Volkswagen enige jaren later de Braziliaanse tak van DKW overnam om vervolgens de productie van de door Puma gebruikte motor te staken, besloot met uit te wijken naar de Volkswagen-basis.

Het eindresultaat was een Puma die in gesloten vorm 1600 GTE, en in deze open variant 1600 GTS heet. Die ‘1600’ geeft al weg dat er een grotere variant van Volkswagens eindeloos geëvolueerde boxer in het achteronder ligt.

Snel wordt de auto er evengoed niet van, maar leuk vervoer voor op een zonnige lentedag lijkt deze blauwe GTS ons zeker. Het exemplaar komt uit 1972 en valt op door z’n compleet in carrosseriekleur meegespoten bumpers. Hoewel elke Braziliaanse auto op onze wegen bijzonder is, zijn er naar verluidt nog aardig wat Puma’s in Europa verkocht. Deze auto kwam niet meteen naar z’n productie, maar wel in 1981 al naar ons land.

Overigens kende Puma een opmerkelijk vervolg, want de productie werd redelijk recent naar een ander land verplaatst. Een buurland van Brazilië, wellicht? Welnee: Zuid-Afrika! In 2017 werd er nog een modernere interpretatie van het concept gepresenteerd, maar veel is er sindsdien niet van Puma vernomen.