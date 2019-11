In het Wild: Opel Speedster (2002)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het anno 2018 steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Liefst twee keer sloegen Opel en Lotus de handen ineen. De eerste keer resulteerde dat in een Lotus op basis van een Opel en de laatste keer in een Opel op basis van een Lotus. Het resultaat van de tweede samenwerking zie je in dit nachtelijke tafereel.

De knalgele sportwagen op de foto’s is namelijk een Opel Speedster uit 2002. De auto deelt zijn platform én zijn geboorteplaats, de Lotus-fabriek in Hethel (Engeland), met de tweede generatie Lotus Elise. Wat de twee modellen niet delen, is de aandrijving. Terwijl de Elise series 2 een Rover K-series- of een Toyota-motor gebruikt, wordt de Speedster door General Motors-blokken aangedreven. Aanvankelijk leverde Opel de lichtgewicht alleen met een 147 pk sterke 2,2-liter ongeblazen viercilinder. Later introduceerde het merk ook een 2,0-liter met turbo en meer dan 200 pk. Het exemplaar op de foto’s is er een zonder turbo’s.

Hoewel de auto daardoor ‘slechts’ 147 pk heeft, is ‘ie verre van traag. “Simplify, then add lightness”, aldus Colin Chapman, de Brit die aan de wieg stond van Lotus en zich jarenlang over de ontwikkeling ontfermde. Chapman overleed in 1982, maar Lotus was zijn filosofie bij de totstandkoming van de Elise series 2 zeker niet vergeten. Daarvan profiteerde de Speedster. Hoewel dit model grofweg 50 kg meer weegt dan diens Engelse broertje, legt het model leeg alsnog niet meer dan 845 kg in de schaal. Daardoor is de kanariegele auto op de foto’s volgens Opel in staat binnen zes seconden naar de 100 km/h te sprinten.

De extra kilo’s van de Speedster ten opzichte van de Elise komen niet uit de lucht vallen. De auto’s delen zoals gezegd hun platform en geboorteplaats, maar verschillen wel degelijk. De Opel is langer en breder dan de Lotus en werd, in tegenstelling tot de Lotus, standaard voorzien van ABS en een airbag. Daardoor was de Opel de veiliger auto van de twee. De Speedster op de foto doet er nog een veiligheidsschepje bovenop en maakt zich, ondanks zijn beperkte hoogte, met zijn felgele lak goed zichtbaar. Misschien wel mede daardoor rijdt de auto al zeventien jaar rond. Wat ons betreft komen daar nog vele jaren bij, want de kleine Opel blijft een frisse verschijning.

Dat vond de plaatselijke Opel-verkoper klaarblijkelijk ook, want de stickers op de zijkant doen vermoeden dat het een exemplaar van een dealerbedrijf is. Vlak nadat de platen werden geschoten, wisselde de auto echter voor het laatst van eigenaar. De huidige en vierde rijdt nu ruim een jaar rond met het scheurijzer, dat zijn leven begon in handen van een buitenlandse eigenaar. De auto werd negen jaar geleden voor het eerst op Nederlands kenteken gezet. 187 andere exemplaren van de Opel Speedster vonden al vanaf het begin van hun leven een baasje in ons land.