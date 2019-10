In het Wild: Opel Kadett (1987)

Kijk hem nu toch staan, Opels voormalige succesnummer. De E-Kadett kwam als één van de meest geliefde auto’s van ons land natuurlijk vaker voorbij in deze rubriek, maar dit groene exemplaar hijsen we evengoed graag op het podium.

De laatste generatie van de Opel Kadett is misschien wel het beste voorbeeld om de onderstrepen dat de nuchtere dagen in autoland echt al heel lang achter ons liggen. Terwijl de gemiddelde Nederlander in de jaren 80 kennelijk intens gelukkig was met een driedeurs Opel met een volledig pretentieloos uiterlijk, stapt diezelfde Nederlander vandaag de dag liever in een meerkleurige en met chroom behangen SUV-achtige met 18-inch-wielen en ledverlichting.

Natuurlijk was vroeger niet alles beter, maar deze groene Kadett uit 1987 heeft toch ontegenzeggelijk wat charmants. Dat het om een vroeg exemplaar gaat, is onder meer te zien aan de ver naar beneden lopende grille. Latere Kadetts kregen een bescheidener opening mee.

Als we de groene Kadett naast een eerder gespot exemplaar zetten, is hij overigens niet eens zo heel bescheiden. Waar de eerste eigenaar van de rode auto zich tevreden stelde met de basisvoorzieningen van de LS-versie trapte de oorspronkelijke koper van de groene met open ogen in de verleidingen van de GL-variant. Daarmee voorzag deze Nederlander zich onder meer van de vulgaire luxe van een achterruitwisser.

Ook de basismotor, die met z’n 54 pk toch menig gezin van A naar B kreeg, volstond niet voor de kennelijk nogal welgestelde Opel-klant. In plaats van de 1.2 werd zonder blikken of blozen de 1.3 besteld, die maar liefst 60 pk op de been brengt.

De eerste eigenaar heeft lang van die overdaad kunnen genieten, want volgens de kenteken-gegevens veranderde de auto pas in 2015 weer van eigenaar.