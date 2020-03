In het wild: Opel Corsa (A) 1.3 S GT (1986)

Tegenwoordig is de Corsa een Opel met een Frans hart, een auto die zelfs met een volledig elektrische rikketik te krijgen is. Ten tijde van de eerste generatie Corsa lagen er andere kaarten op tafel. Dankzij AutoWeek-lezer Daniël Spoelder staat in deze In het Wild een bijzonder leuke Corsa 1.3 S GT op de buhne!

De in 1983 op de markt gebrachte eerste generatie was leverbaar in diverse soorten en maten. Opel leverde z'n Polo-concurrent als drie- en als vijfdeurs hatchback en had zelfs twee- en vierdeurs sedanversies op de menukaart staan. De Corsa (A) is door de jaren heen meermaals gemoderniseerd en tijdens die opfrisrondes werd meer dan alleen het uiterlijk aangepakt. Opel breidde het motorengamma, dat aanvankelijk uit een 45 pk sterke 1.0, een 55 pk sterke 1.2 en uit een 60 of 70 pk sterke 1.3 bestond, gestaag uit. Eind jaren 80 kwamen er zelfs 1.5-diesels bij, maar het zijn waarschijnlijk de sportievere GSi-smaken die langer onthouden werden. Het door Daniël Spoelder gesnapte Corsaatje, waar we Daniël via deze weg hartelijk voor bedanken, stamt nog uit een tijd dat GSi-versie nog niet bestond.

Dit ogenschijnlijk vrij fris ogende stukje geschiedenis is namelijk een Corsa 1.3 S GT uit 1986, de meest sportief aangeklede versie van de Corsa 1.3. Hoewel de 70 pk sterke 1.3 al van meet af aan in de Corsa te krijgen was, diende deze GT-uitvoering zich pas in 1985 aan. Ook in deze GT-versie wekt de 1.297 cc grote viercilinder 70 pk en 101 Nm koppel op, genoeg om de 750 kilo wegende driedeurs - in 13 seconden aan een snelheid van 100 km/h te helpen. Zijn topsnelheid: 165 km/h. Eind jaren tachtig gaf de 1.3 S GT het stokje over aan de slechts marginaal krachtigere 72 pk en 108 Nm sterke Corsa 1.4 GT. De Corsa GSi kwam met zijn 101 pk sterke 1.6 uiteindelijk bovenaan de pikorde te staan.

De 70 pk sterke variant van de 1.3, de 1.3 S, was niet alleen als GT te krijgen. Opel leverde hem namelijk ook als LS, Swing, GL en GLS. De GT was echter de versie met de stoerste uitstraling. De GT-uitvoering was alleen te krijgen op de driedeursversie en onderscheidde zich onder meer met mistlampen en een rode bies in de bumpers en op de flank van zijn milder aangeklede broertjes. Hoewel de rode bies en één mistlamp op dit exemplaar, dat gezien zijn originele maar iets vieze wielen gewoon nog wordt gebruikt, ontbreken, is het kenmerkende zwarte folie op de achterklep samen met de kunststof spoiler die rond de achterruit doorloopt wél intact. De GT kreeg volgens de brochure zowel aan voor- als achterzijde een stabilisatorstang, en kreeg een binnenste dat onder meer was aangekleed met speciale sportstoelen, een sportstuur en een instrumentarium met extra meters. Zo heeft de Corsa 1.3 S GT een oliedrukmeter én een voltmeter (foto 3, archiefbeeld). De standaarduitrusting was ook verder dik in orde. Wat te denken van een dimbare achteruitkijkspiegel, een van binnenuit verstelbare buitenspiegel links en een achterruitwisser met intervalfunctie? Zelfs een zoemer die aangaf dat de verlichting nog aanstond na het openen van het portier, was van de partij. In deze vorm is de Corsa 1.3 S GT overigens kort verkocht. In 1987 werd de auto onder meer van andere bumpers voorzien en kreeg de Corsa GT een kleinere, aangepaste grille (foto 4).

Een ontwapenende verschijning, zo'n Corsa A. Als stoer aangeklede GT natuurlijk ook erg leuk! Wat is jouw favoriete Corsa?