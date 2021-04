In het Wild: Honda Civic (1983)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Als we de zoekwoorden ‘In het wild’ combineren met ‘Civic’, levert dat onder meer driedeurs hatchbacks op van de eerste, de derde en de vierde generatie. De generaties die volgden zijn nog net te nieuw voor een rol in deze rubriek, dus dan blijft modelreeks twee als grote afwezige over.

Op zichzelf is dat niet zo verwonderlijk, want de tweede generatie van de Honda Civic valt ook qua design een beetje tussen wal en schip in de Civic-geschiedenis. De eerste Civic is nu een echte klassieker, een klein en zeer charmant wagentje dat met al z’n chroom de sfeer van de jaren zeventig heel goed weet te vertolken.

De derde generatie (1983) is juist weer typisch een product van de jaren tachtig. Met zijn strakke vormen, kaarsrechte kont en ‘glazen’ achterklep is de vorm van deze Civic heel herkenbaar, zodat ook dit model op een warme schare fans kan rekenen.

En de tweede? De tweede is door de bril van nu wellicht een beetje een ongelukkige mengeling tussen die twee. De basisvorm van het origineel is met name aan de voorzijde nog goed te zien, maar door de grotere koets en het gebrek aan chroom ontbreekt het een beetje aan diens charme.

Snelle aflossing

Tegelijkertijd betekende deze Civic bij zijn introductie in 1979 natuurlijk wel een grote stap voorwaarts. De auto was ruimer, praktischer en serieuzer dan zijn voorganger, die het met zeven jaar uitzonderlijk lang wist uit te houden voor Civic-begrippen. Generaties twee, drie en vier werden allemaal al na vier jaar vervangen.

Hoewel zeer betrouwbaar, waren vroege Civics ook uitermate roestgevoelig. Dat deze nog bestaat mag daarmee gerust een wonder heten, want we troffen ‘m aan op … Texel! Omgeven door zee weet de auto zich dan ook altijd verzekerd van zout in de lucht, wat doorgaans een garantie is op maximaal roesten. De wielkastranden vertonen daar inderdaad duidelijke sporen van, maar voor 38 jaar valt het alleszins mee.

Dakrek

Nu is het niet gezegd dat de Civic op Texel woont en nog minder aannemelijk dat dit altijd het geval is geweest, want de auto is al bij zijn zevende particuliere eigenaar. De origineel Nederlandse Honda Civic werd in 1983 geleverd en is voorzien van een driedeurs koetswerk, een handgeschakelde versnellingsbak en een 1,3-liter viercilinder met zo’n 60 pk. Leuke details zijn er in de vorm van het dakrek, de mistlampen onder de voorbumper en de vier spatlappen. Het lichtmetaal hoeft van ons niet, maar valt door het bescheiden formaat en de Honda-naafdoppen ook niet vreselijk uit de toon.