In het Wild: Ford F-150 (1975)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Ford F-150 is aan de overkant van de grote plas in vrijwel alle ooit gebouwde generaties nog breed vertegenwoordigd. Hier is echter een moderne F-150 normaal al een zeldzaamheid, laat staan als het er eentje van 45 jaar oud betreft. Tijd om deze eens (extra) in het zonnetje te zetten.

Zo gewoontjes als een Volkswagen Golf hier is, zo onopvallend is een Ford F-150 in de Verenigde Staten. Zelfs oude exemplaren, zoals deze uit 1975, zullen voor veel Amerikanen geen tweede blik waard zijn. Hier in Nederland is dat natuurlijk wel anders. Deze rode staat ook nog eens prominent langs de weg geparkeerd in het zonnetje, niet te missen dus. Dat begreep Hermanna Prinsen ook. Zij pakte de camera erbij en was zo vriendelijk om de kiekjes met ons te delen, waarvoor uiteraard onze dank!

Het betreft hier niet zomaar een F-150, maar eentje van het allereerste uur. Toch is het er tegelijk een F-series van de zesde generatie. Dat zit als volgt; hoewel de Ford F-series in 1975 al bijna dertig jaar bestond, was er vanaf dat jaar pas voor het eerst sprake van een F-150. Pas bij de zesde generatie van de F-series werd de 150-variant toegevoegd. Vanwege nieuwe brandstofregels in de VS moesten alle voertuigen met een maximaal beladen gewicht onder 2.720 kilo (6.000 pounds) vanaf dat jaar ongelode (en duurdere) benzine gaan gebruiken. De kleinste telg van de F-series, de F-100, viel onder die nieuwe regel. Om aan de regelgeving te ontsnappen, kwam Ford met een nét iets zwaardere F-100; de F-150. De rest is geschiedenis; de F-150 werd vervolgens de meest succesvolle naam van de F-series, tot op de dag van vandaag.

Goed, terug naar de rode pick-up op de hoek van de straat. Zo op het oog is het nog een vrij net exemplaar, maar het is de vraag of er restauratie aan te pas is gekomen. De ietwat verkleurde panelen hier en daar én de vervaagde witte Ford-letters op de licht beschadigde achterklep doen vermoeden dat deze F-150 gewoon nog origineel is. Het feit dat de auto pas in 2007 naar Nederland is gekomen, draagt bij aan die hypothese. Waarschijnlijk gaat het om een F-150 die het gros van zijn bestaan in een droog oord in de VS heeft beleefd. Nu gaat er Nederlandse benzine (weliswaar alsnog ongelood) in de dorstige 5,9-liter V8. Gelukkig heeft de eigenaar ook nog de mogelijkheid om voor LPG te kiezen, want dat lust-ie ook.