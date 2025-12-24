Ga naar de inhoud
Kenteken

In deze nieuwe auto's mag je nog ouderwets slingeren

Handwerk

Raamslinger
Joas van Wingerden

Je verwacht het misschien niet, maar er zijn nog heel wat nieuwe auto's te koop waarin niet alle ramen elektrisch bedienbaar zijn. De duurste kost je minstens dik 27 mille.

Er zitten heel wat nutteloze accessoires in moderne auto's, maar elektrisch bedienbare ramen vindt waarschijnlijk iedereen wel een nuttig modern gemak. Echt modern is het stiekem niet eens, want elektrisch bedienbare ramen zijn al decennialang aanwezig in auto's. Dertig jaar geleden waren zelfs al heel wat B-segmenters ermee uitgevoerd. Toch zijn er anno 2025 nog altijd nieuwe auto's te koop met raamslingers. Weliswaar zijn alle auto's tegenwoordig voorzien van elektrisch bedienbare ramen voorin, maar achterin is het een ander verhaal.

Er zitten enkele 'usual suspects' tussen. Zo zijn er zijn tal van auto's uit het zogenoemde A-segment van de partij. Er zijn echter ook nog wat auto's uit een klasse hoger bij. De duurste auto van het stel is de Citroën C3 Aircross. Daar ben je immers minstens €27.340 voor kwijt, maar voor dat geld mogen de inzittenden achterin gewoon nog ouderwets slingeren. Ook de Dacia Duster doet er voor vrijwel dezelfde prijs nog vrolijk aan mee met 'slingers' achterin. Tegelijkertijd heeft Dacia ook de goedkoopste nieuwe auto met raamslingers in handen in de vorm van de Spring. Dat is überhaupt de goedkoopste nieuwe auto in ons land.

De nieuwste auto's, als we facelifts meerekenen, zijn de Toyota Aygo X en Seat Ibiza. Kakelvers en tóch nog gewoon standaard voorzien van handmatig bedienbare ramen achterin. Hieronder het complete lijstje. Hebben we er naar jouw mening nog eentje over het hoofd gezien, laat het ons weten in de reacties.

ModelVanafprijs
Citroën C3€ 23.190
Citroën C3 Aircross€ 27.340
Dacia Duster€ 27.200
Dacia Jogger€ 25.200
Dacia Sandero€ 19.200
Dacia Spring€ 18.000
Fiat Grande Panda€ 24.999
Fiat Pandina€ 22.990
Hyundai i10€ 20.245
Mazda 2 Hybrid€ 26.990
Seat Ibiza€ 23.990
Skoda Fabia€ 24.990
Toyota Aygo X€ 23.750
37 Bekijk reacties

