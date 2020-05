Maxus krijgt Nederlandse distributeur

Het Chinese Maxus heeft het Belgische Alcomotive Groep aangewezen als distributeur van zijn modellen. Dat bedrijf is nu ook verantwoordelijk voor het leveren van elektrische bestellers van het merk in Nederland.

Maxus laat de distributiedruk op de schouders van het Belgische Alcomotive rusten. Dat bedrijf zal ervoor moeten zorgen dat de elektrische bestelbussen de Europese markt gaan veroveren. Alcomotive was in België, Luxemburg en Zwitserland al distributeur van Maxus en is dat vanaf heden ook in Nederland en Duitsland.

Maxus is onderdeel van het Chinese SAIC, een gigant die vorig jaar wereldwijd ruim 7 miljoen auto’s verkocht. Alcomotive gaat de elektrische bestelbussen van Maxus via een zogenoemd Maxomotive-organisatie leveren. In Nederland houdt dit in dat het via een dealernetwerk geregeld wordt dat momenteel zo’n twintig verkoop- en servicepunten telt.

De Maxus, die gelijk leverbaar is, is de ondertussen stokoude EV80 waarvan de basis uit 2004 stamt. In eerste instantie is de bus leverbaar met een bagageruimte van 11 tot 15 kubieke meter. De prijzen voor de bus die 154 kilometer (WLTP) ver moet komen beginnen bij € 49.900. Via een DC-lader zit de 56 kWh batterij binnen 2 uur vol, aan een wisselstroomlader duurt het 8,5 uur.

Vanaf september worden de compactere eDeliver3 en Deliver3 aan het gamma toegevoegd. Kopers kunnen kiezen uit een 35 of 53 kWh batterij die de 123 pk sterke elektromotor van stroom voorziet. Deze compactere bestelbus komt afhankelijk van de gekozen versie 226 of 342 kilometer ver. Het laadvermogen bedraagt 1.020 kg en de prijzen beginnen bij €31.990. Ook de Deliver 9, een bus op basis van de Ford Transit, komt deze zomer beschikbaar. In tegenstelling tot zijn bestelbroeders is de Deliver 9 vooralsnog niet te krijgen met een elektrische aandrijflijn. Onder de kap ligt een 163 pk en 375 Nm sterke dieselmotor.