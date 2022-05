IEA wil maximumsnelheid op Autobahn wegens energiecrisis

Duitsers moeten langzamer gaan rijden op de snelweg om zo brandstof te besparen vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat zei directeur Fatih Birol van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een interview met het Duitse blad Der Spiegel. Birol vindt dat de Duitse overheid met een tijdelijke snelheidsbeperking moet komen zolang de oorlog duurt. "We zijn in oorlogstijd, in een energiecrisis, en we kunnen ons maar beter voorbereiden op nog moeilijkere tijden", aldus Birol. "Dit zou geen groot verschil uitmaken in het dagelijks leven van mensen. Een paar kilometer per uur langzamer rijden is maar een zeer klein compromis vergeleken met het lijden van de mensen in Oekraïne."

Duitse milieugroeperingen hebben vanwege Oekraïne ook al opgeroepen tot snelheidsbeperkingen op snelwegen. Op sommige delen van de Duitse Autobahn gelden geen snelheidslimieten. Het IEA zei eerder dat bestaande snelheidslimieten met minstens 10 kilometer per uur moeten worden beperkt om zo brandstofverbruik te verminderen.

De Duitse regeringscoalitie zou echter niet van plan zijn om landelijke snelheidsbeperkingen in te voeren. De liberale FDP is namelijk fel tegenstander. In 2020 sneuvelde ook al eens een plan om een Duitsland-brede maximumsnelheid in te voeren. Overigens bleek afgelopen najaar uit een enquête van ARD dat een meerderheid van de Duitser voor een maximumsnelheid zou zijn. 130 km/h zou men in dat geval geschikt vinden. Dat is nu al de adviessnelheid op stukken Autobahn waar je onbegrensd hard mag rijden.