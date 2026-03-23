Hyundai vernieuwt praktische cross-over van €5.300

Wie met €5.000 op zak in Nederland op zoek gaat naar een andere auto, is aangewezen op een tweedehandsauto van veelal 10 jaar of ouder. Wie voor 5 mille toch een nieuwe auto wil, moet een vliegticket naar India boeken. Daar staat deze vernieuwde Hyundai Exter in de showrooms.

In de markt voor een andere auto en is je budget zo'n €5.000? Dan kun je uit duizenden tweedehands auto's kiezen, een nieuwe kun je wel vergeten. In India verkoopt Hyundai een compacte cross-over met een vanafprijs van omgerekend zo'n €5.300. Voor dat geld krijg je de vernieuwde Hyundai Exter. Dat is een 3,82 meter korte cross-over die veel techniek deelt met de Hyundai i10.

De Hyundai Exter werd in 2023 al aan de Indiase consument voorgesteld en mag er met een gewijzigde neus weer tegenaan. De cross-over heeft een vernieuwde voorbumper met daarin onder meer een nieuwe grille. De modelnaam die voorheen op een in carrosseriekleur uitgevoerd deel van de voorbumper stond, verhuist een trede omhoog en staat nu in een dikkere zwarte strook tussen de koplampen uitgeschreven. De zwarte kunststof randen rond de wielkasten zijn aangepast, er zijn nieuwe wielen en Hyundai schroeft een ander stuurwiel in zijn cross-over.

Net als voorheen is de Hyundai Exter leverbaar met een 83 pk sterke 1.2 viercilinder benzinemotor. Daarnaast staat er een 1.2 op de bestellijst die met zowel benzine als aardgas overweg kan. De Exter - waarvan er vorig jaar in India bijna 70.000 stuks zijn verkocht - kost er omgerekend minimaal €5.300. Voor dat geld krijg je onder meer airco en parkeersensoren.