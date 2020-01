Hyundai M.Vision S is autonome stadsconcept

Deze week maakte het Zuid-Koreaanse Ministerie van Land, Infrastructuur en Transport (MOLIT) bekend dat er vanaf volgend jaar autonome auto's van niveau 3 in het land verkocht mogen worden. Goed nieuws voor Hyundai, het merk toont tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas namelijk een autonome concept-car zien.

Over een half jaar mogen in Zuid-Korea autonome auto's verkocht worden. Het Zuid-Koreaanse Ministerie van Land, Infrastructuur en Transport (MOLIT) heeft daarvoor een pakket richtlijnen opgesteld waarin deze zelfrijdende auto's, het gaat om autonome auto's van 'niveau 3', moeten voldoen. Onder meer Hyundai zal daar blij mee zijn. Tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas laat Hyundai Mobis, de onderdelentak van Hyundai, de M.Vision S zien.

De M.Vision S fungeert volgens Hyundai Mobis als uithangbord van zijn technische kunnen op het gebied van autonoom rijden, connectiviteit en elektrificatie. De M.Vision S laat dan ook zien hoe Hyundai Mobis een kleine elektrische autonome deelauto voor zich ziet. Het wagentje maakt gebruik van camera's en radar- en lidarsystemen. Dat lidarsysteem wordt verder niet toegelicht, al meldt Hyundai Mobis wel dat het systeem samen met Velodyne is ontwikkeld en dat het in 2021 klaar moet zijn voor massaproductie. Reken er dus zeker op dat Hyundai in dat jaar een autonome auto (niveau 3) op de lokale markt brengt. 'Niveau 3' staat voor een autonome auto die niet alleen zelf kan versnellen en afremmen, maar ook de omgeving in de gaten kan houden en bijvoorbeeld van rijbaan kan wisselen. Wel moet je als bestuurder alert zijn om de autonome taken over te nemen als de auto daar om vraagt.

De M.Vision S, waarover Hyundai Mobis opvallend weinig informatie vrijgeeft, is in staat met zijn verlichting te communiceren met mensen om zich heen. De auto laat met 'smileys' en andere gezichtsuitdrukking zien wat hij van plan is. Ook is de auto in staat teksten weer te geven als 'Go Ahead' en 'Be Careful'.

Richtlijnen autonoom rijden (niveau 3) in Zuid-Korea in vogelvlucht

-De functie autonoom rijden kan eenvoudig in- en uitgeschakeld worden door de bestuurder. Bijvoorbeeld door een knop een aantal tellen in te houden of door twee keer snel op een knop te drukken.

-Autonoom rijden mag alleen ingeschakeld worden onder 'normale' omstandigheden en op wegen waar voetgangers en fietsers níet zijn toegestaan.

-Als de autonome functie aan staat, moet de snelheid aangepast worden aan de voorliggende auto, maar mag de minimale volgafstand niet overschrijden.

-Het systeem moet de bestuurder continue in de gaten houden of hij of zij in staat is de controle over te nemen als dat nodig wordt geacht. Het systeem moet houdt onder meer bij: de bestuurder de afgelopen 30 seconden een functie van de auto heeft gebruikt; of de bestuurder zijn hoofd- en lichaam heeft bewogen en of de ogen van de bestuurder de afgelopen vier tellen wel of niet open zijn geweest. Als de bestuurder aan een of meerdere zaken niet heeft voldaan, moet het systeem een melding geven om de aandacht van de bestuurder te trekken.

-Als de auto in autonome auto de snelweg wil verlaten, moet er 15 tellen voor deze handeling een waarschuwingssignaal worden gegeven om de bestuurder ervan op de hoogte te brengen de aandacht erbij te houden. Dit signaal kan zowel akoestisch als haptisch zijn.

-Het autonome systeem moet de alarmlichten van de auto aanzetten om bestuurders van andere auto's te attenderen op obstakels op de weg waarvoor de auto tot stilstand gebracht moet worden.

Het Zuid-Koreaanse Ministerie van Land, Infrastructuur en Transport geeft aan dit raamwerk van voorschriften in een later stadium uit te breiden.