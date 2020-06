Hyundai hangt prijskaartjes aan vernieuwde i30

De vernieuwde i30 die Hyundai eind februari aan de wereld voorstelde, wist zich onder meer met zijn nieuwe, bredere grille en nieuwe koplampunits te onderscheiden van het in 2016 gepresenteerde origineel. Andere uiterlijke aanpassingen hadden betrekking op de bumpers en de achterlichtunits, exemplaren die voortaan ook de nieuwe V-vormige lichtsignatuur hebben. De aanpassingen in het interieur waren minder ingrijpend, maar met de komst van een nieuw 10,25 inch groot aanraakscherm en een 7 inch groot digitaal instrumentarium heeft Hyundai ook aan het binnenste aandacht besteed.

Interessanter: de aanpassingen op motorisch vlak. Zo is de 1.0 T-GDI helemaal nieuw en voortaan uitgerust met mild-hybridtechniek. De 140 pk sterke 1.4 T-GDI is vervangen door een 160 pk en 253 Nm sterke 1.5 T-GDI die net als de 1.0 dankzij een 48V mild-hybridsysteem efficiënter is dan zijn voorganger. Zowel de 1.0 als de 1.5 zijn met een zeventraps automaat met dubbele koppeling als met Hyundai's nieuwe i-MT-handbak te krijgen, een zesbak die onder meer direct van de motor ontkoppelt als je het gaspedaal loslaat.

i30 Hatchback

De i30 Hatchback met mild-hybrid 1.0 gekoppeld aan de i-MT-handbak heeft een vanafprijs van €24.895. Dat bedrag is voor de i-Motion-uitvoering. Voor de Comfort-uitvoering rekent Hyundai bedrag van €27.495. Die Comfort is er ook met zeventraps automaat met dubbele koppeling. Die heeft een vanafprijs van €29.495.

Liever de mild-hybrid 1.5 T-GDI? De prijslijst start in dat geval met de Premium-uitvoering. De vanafprijs is vastgesteld op €31.995 voor de versie met handbak en op €33.995 voor de variant met automaat. De N-Line-uitvoering heeft in combinatie met deze motor een vanafprijs van €32.595 (handbak). De i30 1.5 T-GDI met automaat wisselt in die uitvoering vanaf € 35.795 van eigenaar.

i30 Wagon

De vanafprijs van de i30 Wagon is vastgesteld op €28.395. In dat geval is de Wagon uitgerust met de 120 pk sterke 1.0 T-GDI en is hij direct uitgevoerd als Comfort. Dat bedrag is voor de handgeschakelde versie. Wil je de automaat, dan moet je rekenen op een fiscale waarde van €30.495. Hoger op de lijst staat uiteraard de 150 pk sterke 1.5 T-GDI. Ook deze motorisering is te krijgen in combinatie met uitrustingsniveaus Premium en N-Line. De Premium heeft een vanafprijs van €32.995 (handbak) en €34.995 (automaat). Daarboven vinden we de sportief aangeklede N-Line-uitvoeringen. Die zijn overigens nieuw voor de Wagon. De i30 Wagon 1.5 T-GDI N-Line heeft een vanafprijs van €33.595 (€35.595 met automaat).

i30 Fastback

De 120 pk sterke 1.0 T-GDI gaat vooralsnog aan de snuit van de sportief gelijnde i30 Fastback voorbij. De prijslijst start nu met de 150 pk sterke 1.5 T-GDI die met handbak een vanafprijs heeft van €32.995 (Premium). Voor die uitvoering met automaat rekent Hyundai een prijs van €34.995. De i30 Fastback met 1.5 T-GDI is er ook als N-Line Reken dan op prijzen van €33.595 voor de handgeschakelde versie en €35.595 voor de variant met automaat.

Mogelijk wordt de definitieve prijslijst van de vernieuwde i30 in een later stadium aangevuld met meer uitvoeringen en motor- en bakcombinaties. De vernieuwde i30 staat nog deze zomer bij de Nederlandse dealers.

Update: In dit artikel stonden aanvankelijk de fiscale prijzen vermeld. Deze zijn nu vervangen door de daadwerkelijke vanafprijzen inclusief kosten rijklaarmaken.