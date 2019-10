Hyundai giet N-saus over personenbus

Hyundai's N-label kennen we in Europa vooralsnog alleen van de i30 N en i30 N Fastback. In de Verenigde Staten kan de consument ook een N-versie van de van zichzelf al opvallende Veloster aanschaffen, maar niets haalt het bij de N-knaller die Hyundai Australië in elkaar heeft gezet. De N-inzending die de heren en dames Down Under presenteren, walst wat originaliteit betreft dubbel en dwars over die bestaande modellen in.

Hyundai Australië presenteert namelijk de Imax N. Inderdaad, een N-versie van de personenbus die elders in de wereld als Grand Starex, i800, H1, iLoad en bij ons als H300 op de markt was. De van nature achterwielaangedreven bus is in de N-kenmerkende lakkleur Performance Blue gespoten en is voorzien van spoilerwerk, heftige wielen en van een verlaagd onderstel. De geblazen 2,5-liter viercilinder dieselmotor is vervangen door een 3,5-liter grote V6 met twee turbo's, een machine die rum 400 pk en 550 Nm oplevert.

Is de IMax N puur een aandachtstrekker? Min of meer. De 'driftbus' wordt door Hyundai ingezet tijdens de 2019 World Time Attack Challenge, maar zal uiteraard niet in productie gaan.