Hyundai belicht Elevate

De Elevate wordt door Hyundai omschreven als een 'Ultimate Mobility Vehicle', een voertuig waar nagenoeg geen enkel terrein onbegaanbaar voor is. De Elevate zou volgens de Koreanen ingezet kunnen worden door nooddiensten tijdens natuurrampen. Ook zouden op lastig te bereiken plekken gestrande personen met de Elevate opgepikt kunnen worden.

De Elevate is in feite een cabine die op vier beweegbare poten staat. Die poten staan op hun beurt weer op wielen. De elektrisch aangedreven Elevate, elk wiel heeft een elektromotor, is in theorie gebouwd rond een modulair platform en dat betekent dat het cabinedeel vervangen kan worden door een ander exemplaar. Met zijn poten is de Elevate in staat om stappen te zetten van zo'n 1,5 meter. De Elevate moet ook niet terugdeinzen voor het beklimmen van een muur tot 1,5 meter hoogte.

In onderstaande video is de Elevate digitaal in actie te zien. Video niet zichtbaar? Bekijk hem dan hier op YouTube.