Hyundai Bayon - Back to Basics

Hyundai Bayon 1.0 T-GDi 100 pk 48V i-Motion - €21.695

De Bayon lijkt wat onbegrepen. Dat komt in de eerste plaats door zijn opmerkelijke uiterlijk, dat uiteraard standaard is op alle uitvoeringen. Ook de positionering lijkt echter niet voor iedereen even duidelijk. Toch valt dat wel mee, want de Bayon staat in de praktijk een heel stuk onder de duidelijk grotere Kona. Ook qua prijs, trouwens, want waar een Kona begint bij €25.835 is een Bayon al voor €21.695 van jou. Het SUV-broertje van de i20 is daarmee ook in vergelijking met zijn concurrenten vrij voordelig. Zo kost een Yaris Cross minimaal €24.395 en heeft Volkswagen de basisversies van de T-Cross en Skoda Kamiq geschrapt. Daarmee ben je voor die modellen nu minimaal €25.890 (Skoda) of zelfs €27.740 (Volkswagen) kwijt.

Het begint dus al goed voor de maf gevormde Hyundai. Voor de instapprijs staat een 1.0 T-GDi met mild-hybrid techniek klaar, wat ook niet iedere concurrent kan zeggen. Het blokje is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak en levert in iedere Bayon 100 pk. De uitvoering heet i-Motion en die is alleen leverbaar in combinatie met de handbak. Aan de buitenzijde is deze versie duidelijk herkenbaar, omdat hij als enige Bayon geen lichtmetaal heeft. Of de eigenaar écht een krent is, blijkt als de Bayon in kwestie in een vorm van uni-wit is uitgevoerd. Hyundai biedt maar liefst twee van deze niet-metallic-wittinten aan, een unicum. Het verschil tussen Polar White en Atlas White is in de configurator nauwelijks te zien, maar in het echt vast wel. Wel loopt Hyundai nog een beetje achter bij sommige concurrenten als het gaat om verlichting. De Bayon krijgt namelijk standaard nog gewoon halogeenkoplampen mee, terwijl steeds meer andere auto’s in dit segment altijd met led op pad worden gestuurd. Zelfs de dagrijlichten krijgen bij de instapversie geen leds mee, terwijl dat bij de rest van het gamma wel zo is.

Analoog

Aan de binnenkant is het eveneens eenvoudig om een instap-Bayon te onderscheiden. Dit is namelijk de enige versie zonder volledig digitaal instrumentarium en de enige versie zonder centraal touchscreen. In plaats daarvan zien we analoge klokken met een klein schermpje in het midden en knoppen voor de radiobediening met een klein, monochroom schermpje in het midden. Cruisecontrol, vier elektrische ramen en airco zijn aanwezig, waarmee van echte karigheid wat ons betreft geen sprake meer is. Een vetpot is het anderzijds weer niet, want de airco is gewoon een manuele variant en de cruisecontrol is niet adaptief. Ook qua audio houdt het trouwens niet over, want alleen voorin worden speakers gemonteerd. De altijd zwarte bekleding oogt dan wel weer aardig en het stuurwiel is gewoon met een leer-achtig materiaal bekleed. Het ontbreken van een middenarmsteun is dan wel weer jammer.

Toch maakt de tweede uitvoering van de lijst, de Comfort, wel een duidelijk betere indruk. Deze versie krijgt grotere én lichtmetalen wielen, beide schermen met Android Auto en Apple Carplay, iets mooiere exterieurverlichting, een draadloze telefoonlader, extra speakers, parkeersensoren en een middenarmsteun mee. Daarmee is de auto al nagenoeg ‘af’, voor een prijs die met €24.095 voor dit segment nog steeds vriendelijk is.