Hymer Duocar S productierijp

Voor de basis van deze buscamper - want dat is het toch uiteindelijk - hoeven we natuurlijk maar één keer te kijken. De geheel nieuwe Sprinter werd bij Mercedes-Benz geleend. Onder de kap treffen we de bekende 314 CDI-dieselmotor die 143 pk levert. Binnen is er leefruimte voor twee personen; de wagen kan breed worden ingezet dankzij de compacte afmetingen. Opvallend is de beglazing rondom. De ramen zijn getint voor privacy, maar laten ook veel daglicht door. Bij het ontwerpproces is het camperminnend publiek nadrukkelijk ingeschakeld: camperliefhebbers konden in een online enquête hun verzoeken kenbaar maken en suggesties doen.

De nieuwe Hymer is een avonturier. Er is 93 liter diesel aan boord - ook de kachel put uit deze tank - en het Hymer Smart-Battery-System voorziet de gebruikers tot bijna tien dagen van stroom. De Mercedes is voorzien van diverse rijhulpsystemen, keyless start en een sensor die de buitenverlichting voor zijn rekening neemt. Onder een optioneel klapdak is een extra slaapplek te creëren.

Of dealers deze wagen naar Nederland gaan halen is nog maar de vraag. De dealers die aanwezig waren bij de presentatie zeiden eensgezind 'dat dit geen camper voor Nederland is'. Maar mogelijk zien enkelen toch heil in de nieuwe kampeerbus. Hij is vanaf aankomende winter te koop: tegen die tijd is ook de prijs bekend. Wie weet ook een Nederlandse prijs .…