Hybride voor het eerst voorbij aan diesel in Europa

De Europese autoverkoop kreeg de afgelopen maanden een behoorlijke tik . Toch zijn er ook stijgers te bespeuren, zowel in relatieve als absolute aantallen. Zo nam het marktaandeel van elektrische auto's wederom toe en is de hybride voor het eerst de diesel voorbij. In Nederland daalde de verkoop van elektrische auto's juist, zo blijkt uit cijfers van brancheorganisatie ACEA.

Het gaat hier dan wel om hybrides zonder stekker. Het marktaandeel van deze aandrijfvorm bedraagt 20,7 procent, tegenover 17,6 procent voor diesel. In absolute aantallen vertaalt zich dat naar respectievelijk 449.506 en 381.473 exemplaren. Vorig kwartaal had diesel nog 20,4 procent van het marktaandeel in handen en moest hybride aansluiten met 19,3 procent. Daarmee komt hybride al aardig in de buurt van benzine, dat met 39,5 procent nog immer de grootste hap uit de taart der Europese autoverkoop neemt. Wel hoort er een dikke aantekening bij deze aantallen: behalve 'echte' hybrides worden ook mild-hybrids, dus benzinemodellen met een starter/generator, als hybride meegeteld.

Ook het marktaandeel van plug-in hybrides en batterij-elektrische auto's nam toe. De verkoop van PHEV's steeg ten opzichte van het tweede kwartaal met 0,7 procent tot 9,1 procent, maar de batterij-elektrische auto schiet met een stijging van 2,3 procent tot 9,8 procent de PHEV voorbij.

Ook in absolute aantallen maakt de EV een stijging door. In het derde kwartaal rolden 212.582 elektrische auto's de showroom uit in de Europese Unie. In het tweede kwartaal van dit jaar waren dat er nog 210.298 en in het derde kwartaal van 2020 zelfs 135.663. Daarmee blijft volledig elektrisch rijden dus terrein winnen, al is een marktaandeel van net geen tien procent nog een ruime minderheid. De plug-in hybrides noteren ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 eveneens een forse plus met 42,6 procent tot 197.300 exemplaren. Bij de hybrides is de stijging ten opzichte van vorig jaar met 31,5 procent iets minder groot.

Daling EV-verkoop Nederland

Terwijl in de rest van de Europese Unie de verkoop van EV's stijgt, zit Nederland op dat vlak juist in de min. In het derde kwartaal werden in ons land 13.736 EV's op kenteken gezet, in het derde kwartaal van 2020 waren dat er nog 14.358. De verkoop van plug-in hybrides steeg ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar van 4.433 tot 7.457 exemplaren, de hybrides gingen van 13.621 naar 17.476 exemplaren. De verkoop van brandstofauto's daalde in dezelfde periode behoorlijk hard, van 53.862 naar 32.501 auto's. Voor diesel is het verschil nog groter: vorig jaar was de verkoop in het derde kwartaal met 3.177 auto's al niet echt om over naar huis te schrijven, dit jaar zijn daar nog maar 1.468 exemplaren van over.