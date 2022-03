Hoofdontwerper Skoda: 'SUV Coupé' wordt de norm

Bij onze eerste kennismaking met de Skoda Enyaq Coupé iV spraken we met Oliver Stefani, die als ontwerpchef de lijnen van de auto bepaalde. We vroegen hem hij tot de Enyaq kwam en hoe hij voorkomt dat Skoda in het vaarwater van Volkswagen en Audi geraakt.

Het moet voor een designer geen eenvoudige opgave zijn om op basis van een SUV een coupé te maken, hoe vaak dat ook al is gedaan.

“Gemakkelijk niet, maar wel leuk en uit­dagend. Zoals je weet zijn coupés en SUV’s sowieso geen dagelijkse kost bij Skoda. De kans om naast de SUV een tweede BEV te maken vroeg om een heel andere benadering en dat maakte het zo leuk. Natuurlijk is het een langdurig en vaak veeleisend proces, waarbij we beide modellen tegelijk, dus naast elkaar ontwikkelden. Dan maak je stappen vooruit, maar vaak ook terug, waarbij je allerlei oplossingen probeert die op het ene model wel, maar soms op het andere juist niet werken. Maar uiteindelijk moeten beide modellen echt staan.”

Vorig jaar sprak ik met Thomas Schäfer (CEO Skoda, red.), die vertelde dat het gamma van Skoda vereenvoudigd moet worden. Een coupé op basis van een bestaand model lijkt mij daarvan geen schoolvoorbeeld.

“Toen we aan dit project begonnen, was het van meet af aan de bedoeling om twee BEV’s op het menu te zetten. Daarna kregen we de opdracht om ons merk een vleugje meer emotie mee te geven. Skoda staat bekend om zijn functionele, praktische auto’s. Maar we willen ze ook meer design geven. Deze coupé is uitstekend geschikt om die boodschap van meer emotie over te brengen. Dat neemt niet weg dat ook de coupé nog steeds heel praktisch is. Ga maar eens achterin zitten, dan zal je merken dat je veel hoofdruimte hebt. Ook de kofferbak is weinig kleiner dan bij de SUV, waardoor hij nog wel echt Skoda is.”

Je zegt het zelf net al: coupé’s zijn niet echt des Skoda’s. Toch staat hij hier.

“Dat is niet helemaal waar. In het verleden zijn er wel degelijk coupés van Skoda geweest, tweedeurs welteverstaan. Denk aan de schitterende Popular Sport Monte Carlo uit 1936, waarvan een exemplaar in ons museum staat, dat is een van mijn meest geliefde modellen ooit van Skoda. Maar ook de 110 R, een succesvolle sportwagen. En de 130 RS, die allerlei rally’s won, tot de Monte Carlo aan toe. Dus ja, we hebben wel degelijk ervaring met coupés. En nee, we bouwen ze niet vaak. Dat maakte het extra bijzonder om aan dit project te werken.”

De Enyaq heeft een enorme grille. Terwijl die voor een EV feitelijk overbodig is, benadruk jij hem – als optie – juist extra met de Crystal Face. Waarom?

“Deze grille maakt deel uit van een sterke identiteit, we hebben hem al sinds de eerste Octavia. Je moet niet te veel in een keer willen omgooien, dan verlies je je merkwaarden. Met deze grille introduceren we onze merkidentiteit in de elektrische wereld en daarom geven we hem extra aandacht. In de toekomst zal hij op onze EV’s tot iets anders evolueren.”

Wat voor kopers heb je met dit model in het vizier?

“Voor de Coupé mikken wij op de typische Skoda-klant die voor het gebruiksgemak van de Enyaq gaat, maar die ook net dat beetje extra individualiteit wil hebben. Hij wil zich met zijn auto iets meer speciaal voelen. Dan kom je hierbij uit.”

Van SUV naar coupé wordt steeds vaker gedaan, ook binnen de Volkswagen Group. Tegelijkertijd zien we Skoda op het gebied van afwerking en design steeds meer omhoog bewegen. Wat vergt het van jou als designer om toch op gepaste afstand te blijven van de zustermerken?

“Binnen de familie zijn we ons heel erg bewust van dat risico. We delen namelijk de platforms en andere technologie. Daarom hanteren we bij de designafdelingen in de groep zogenoemde designcriteria, zodat elk merk zijn eigen afgebakende domein heeft. Bij ons zie je dat bijvoorbeeld aan het typische front met powerdome, logo en verticale lamellen in de grille. Van opzij bezien hebben wij de langste overhang, de minste tilhoogte en die kenmerkende Skoda-lijnen en kristalachtige vormen rondom. Zo zijn er veel designelementen die duidelijk anders zijn dan wat Volks­wagen en de rest van de merken in de groep doen. We zetten met enige regelmaat de vergelijkbare modellen naast elkaar en dan zie je de verschillen heel goed. Skoda komt uit zo’n vergelijking misschien nog wel als het meest onderscheidend naar boven. Een Skoda Enyaq is zó anders dan een Volks­wagen ID.4 en een Audi Q4, daar is geen verwarring mogelijk.”

Op dit moment zijn EV’s nog redelijk zoals de verbrandingsmotor dat jarenlang heeft gedicteerd, maar een elektrisch platform biedt veel meer vrijheid. Waar zal dat toe leiden als we de conventionele modellen eenmaal ontwend zijn?

“Het is heel lastig naar dit soort zaken in de toekomst te kijken. De doorontwikkeling van de afmetingen van accu’s zal ervoor kunnen zorgen dat je die ergens anders kunt plaatsen. Verlichting zal veranderen met de manier hoe we daarmee omgaan, daar zullen grote stappen worden gezet. Vanbinnen zal de bediening sterk veranderen, autonomie zal invloed hebben. Grote beeldschermen voor entertainment en het interieur wordt een soort tweede woon­kamer. Ik denk ook dat we in de toekomst niet meer over coupés spreken, omdat die vorm dan de norm is. Stroomlijn is voor een EV nog belangrijker. Neem de Enyaq: alleen al door een betere Cw-waarde komt hij zo’n 40 kilometer verder.”

Zijn er tenslotte ook zaken die je per se niet wilt loslaten?

“Onze eenvoud. En de manier waarop we functionaliteit naar design vertalen, want dat zijn dingen die onze klanten van ons verwachten.”