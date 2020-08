Hongqi E-HS9 is elektrische top-SUV

Tijdens de IAA van Frankfurt liet Hongqi, het luxemerk van de Chinese gigant FAW, de E115 Concept zien. Die elektrisch aangedreven concept-car blijkt veel meer dan slechts een flitsende designstudie. Hongqi voegt namelijk de E-HS9 aan zijn leveringsgamma toe, een elektrische SUV die overduidelijk is gebaseerd op de showauto van vorig jaar.

Net als de E115 heeft de E-HS9 een opvallend hoge, bijna Rolls-Royce-achtige snuit waarbij verticale koelopeningen en platte kijkers het beeld bepalen. Zelfs de turbinewielen van de concept-car hebben in iets aangepaste vorm de overstap naar het productiestadium overleefd. Hoewel de 'digitale zijspiegels' niet op de productieversie terugkeren, geef Hongqi zijn E-HS9 wel in de portieren verzonken deurgrepen. Ook hevelt Hongqi de opvallend vormgegeven, ogenschijnlijk verchroomde C-stijl over van de E115 naar de E-HS9. Aan de achterzijde zijn de verschillen tussen de productierijpe SUV en het prototype groter. Het opvallende reliëf in de achterklep is naar de prullenmand verwezen, daarvoor in de plaats heeft de E-HS9 een vrij ingetogen bilpartij waarbij de achterlichten door middel van een dunne ledstrip met elkaar zijn verbonden. Dat met name de snuit van de nieuwe SUV associaties met Rolls-Royce oproept, is geen verrassing. Niemand minder dan Giles Taylor staat sinds 2018 aan het hoofd van FAW's designafdeling en dat betekent dat Taylor niet langer Phantoms en Ghosts, maar voortaan Hongqi's mag tekenen.

De 5,2 meter lange SUV is 2,01 meter breed en 1,73 meter hoog. De wielbasis bedraagt een forse 3,11 meter. De naar wens vier-, zes- of zevenzits SUV staat standaard op 21-inch lichtmetaal, maar interessanter is natuurlijk welke techniek zich onder de koets schuilhoudt. De vierwielaangedreven E-HS9 heeft in zijn minst potente vorm twee elektromotoren die elk goed zijn voor 218 pk en 350 Nm. De krachtigste variant behoudt die 218 pk sterke unit op de vooras, maar krijgt een 350 pk leverend exemplaar op de achteras. In de bodem is een accupakket met een capaciteit van 92,4 kWh verwerkt. Het gevaarte sprint in zijn sterkste vorm in minder dan 4 tellen naar de 100 km/h. De actieradius moet - volgens de niet bepaald nauwkeurige NEDC-cyclus - op zo'n 500 kilometer liggen. Je voelt hem natuurlijk al aankomen: naar Nederland komt de Hongqi E-HS9 niet.