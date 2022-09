Hongqi E-HS9: Chinese 'premium-SUV' kost ruim €83.000

Via Stern komt het Chinese Hongqi naar Nederland. In ons land kan de consument met de E-HS9 voor het eerst aan de waren van het in China hoog in de markt gepositioneerde merk proeven. De E-HS9 is een elektrische SUV, waarvan nu de vanafprijs bekend is.

Dat auto's van Chinese fabrikanten niet per definitie koopjes hoeven te zijn, bewijst de Hongqi E-HS9. De E-HS9 is namelijk een lel van een elektrische SUV, die in Nederland een vanafprijs heeft van €83.590. Ter vergelijking: de BMW iX kost in Nederland minimaal €85.095. De E-HS9 is in de basis overigens een zevenzitter. Importeur Stern is voornemens om eind 2023 of begin 2024 twee nieuwe modellen van Hongqi naar Nederland te halen.

Zijn de BMW iX en Hongqi E-HS9 dan één op één met elkaar te vergelijken? Welnee. De Hongqi E-HS9 is met zijn lengte van 5,21 meter namelijk een flinke slag groter dan de 4,95 meter lange BMW. Daar komt bij dat de iX van 85 mille als xDrive40 een 71 kWh (netto) accupakket en twee samen 326 pk sterke elektromotoren heeft. De Hongqi is in elk geval op papier ruimer bedeeld. Hij heeft in de basis namelijk een 84 kWh accu en twee samen 436 pk sterke elektromotoren. De Hongqi E-HS9 heeft in die configuratie een actieradius van 396 kilometer. Wat bereik betreft, legt de instap-Hongqi het daarmee af tegen de iX. Die laatste noteert namelijk een WLTP-bereik van 425 kilometer achter zijn naam.

De Hongqi E-HS9 is er ook met een sterkere aandrijflijn en een grotere accu. Zo is de elektrische SUV ook beschikbaar met twee samen 551 pk sterke elektromotoren en een 99 kWh accu. Die variant beukt in 4,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h en komt met 465 kilometer een stuk verder op een volle accu. De Hongqi E-HS9 met deze aandrijflijn is er vanaf €94.590. Voor dat geld krijg je de Executive-uitvoering. Hij is er ook als extra rijk uitgeruste President en wisselt dan vanaf €103.590 van eigenaar. Overigens moet je van grijs, wit en zwart houden als je voor de E-HS9 gaat. De SUV is alleen te krijgen in kleuren als Glacier White, Arctic Black, Mountain Grey en two-tone-combinaties daarvan.

Uitrusting

De standaarduitrusting van de Hongqi E-HS9 omvat elektrisch verstelbare en met leer of een combinatie van leer en alcantara beklede stoelen, die verstelbare hoofdkussentjes hebben. Een glazen panoramadak is standaard, net als sfeerverlichting. Drie digitale displays, die optisch met elkaar zijn versmolten en over nagenoeg de gehele breedte van het dashboard lopen, zijn standaard op de President. Die President-versie is overigens geen zeven-, maar een zeszitter. Achterin vind je dan ook nog rianter zitmeubilair.

Prijzen Hongqi E-HS9