Honda's nieuwe compacte hatchback

Is de Civic je te groot, maar wil je toch een nieuwe Honda? Dan ben je in Nederland aangewezen op de Jazz, een praktisch ingesteld ruimtewonder dat het midden houdt tussen een hatchback en een MPV'tje. Ver buiten Nederland heeft Honda onder meer de City Sedan op de menukaart staan, een 4,55 meter lange sedan die nu gezelschap krijgt van een hatchbackbroertje: de Honda City Hatchback.

De City Hatchback moet het uiteraard zonder uitstekende kont doen en dat maakt de nieuwe compacte Honda een stuk korter dan zijn sedanbroer. De Honda City Hatchback is 4,35 meter lang en daarmee valt -ie wat formaat betreft vergelijkbaar met auto's als de Fiat Tipo Hatchback. De wielbasis is met 2,59 meter gelijk aan die van de sedanversie van de City. De voorkant van de City Hatchback is logischerwijs praktisch identiek aan die van zijn sedanbroertje. Ter hoogte van de B-stijl verandert de boel. De daklijn gaat verder door naar achteren en de achterkant loopt recht af. De achterkant vertoont maar weinig designelementen met de City Sedan. Zo zijn de achterlichten met hun norse uitstraling bijna A-klasse-achtig. Honda belooft dat de beenruimte achterin de City Hatchback beter is dan die van de City Sedan. Het mag geen verrassing heten dat ook het binnenste van de Honda City Hatchback gelijk is aan de werkplek in de vierdeurs City. Ook hier een serieus ogend dashboard met verticaal georiënteerde ventilatieroosters. Op de motorenlijst staat slechts één machine: een 122 pk en 175 Nm sterke 1.0 driecilinder die gekoppeld is aan een CVT-automaat.

Slecht nieuws voor wie al met de portemonnee in de aanslag zit: de Honda City Hatchback komt net als de City Sedan niet naar Europa. Het uiterlijk van de City Hatchback is voor de trouwe AutoWeek-lezer weinig nieuws. Eerder konden we je al een set patentplaten van de nieuwe vijfdeurs laten zien. Het is overigens niet voor het eerst dat Honda een hatchback met de naam City op de markt brengt. De vrolijke driedeurs hatchback die Honda in 1983 op de Nederlandse markt bracht en hier toen al als Jazz door het leven ging, heette elders in de wereld al City.