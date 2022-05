Honda ZR-V: nieuw maar bekend

Volgens Honda is zijn nieuwe SUV speciaal voor 'generatie Z' ontwikkeld, de zogenoemde 'zoomer'-generatie die tussen eind jaren negentig van de vorige eeuw en halverwege het tweede decennium van deze eeuw is geboren. Een leuk marketingverhaal natuurlijk, feit is dat de ZR-V helemaal niet zo nieuw is als Honda doet voorkomen. De ZR-V is namelijk een van de Chinese versies van de nieuwe SUV die Honda in Europa straks tussen de HR-V en CR-V positioneert en die in de Verenigde Staten als HR-V door het leven zal gaan. Opvallend is dat de ZR-V een bilpartij met duidelijk zichtbare uitlaatstukken heeft, al is natuurlijk maar de vraag welke 'echt' zijn. Op eerder vrijgegeven afbeeldingen van de nieuwe SUV zat een ingetogener vormgegeven achterbumper. Ook heeft de grille een iets afwijkend patroon gekregen, maar wereldschokkend is het niet.

De ZR-V is één van de versies van de nieuwe Honda-SUV die in China op de markt komt. Inderdaad, één van meerdere versies. De ZR-V wordt toegevoegd aan het portfolio van GAC Honda, een van de twee joint-ventures die Honda in China heeft. De modellen van GAC Honda overlappen over het algemeen sterk met die van Honda's tweede Chinese samenwerkingsverband: Dongfeng Honda. Zo verkoopt Honda bijna alle modellen van de ene joint-venture met een andere naam ook via de andere samenwerking. Zo is de Breeze van GAC Honda bij Dongfeng Honda de CR-V en gaat de Avancier van GAC Honda bij Dongfeng Honda als UR-V door het leven. Hoe Honda's nieuwe SUV in Europa gaat heten, is nog niet bekend.