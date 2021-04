Honda toont dashboard van de nabije toekomst

Honda's Amerikaanse tak laat een designschets van een nieuw interieur zien. Het luidt een nieuw hoofdstuk in voor de interieurs van Honda en waarschijnlijk is het binnenste van de nieuwe Civic het eerste model dat volgens deze ontwerpfilosofie getekend is.

Honda verklaart over de nieuwe ontwerpfilosofie, die het 'simplicity and something' noemt, dat het een goede mix moet bieden tussen gebruiksgemak en minimalisme. We zien een dashboard dat qua basisopzet enigszins doet denk aan dat van de gloednieuwe HR-V, maar dan net wat gelikter en met iets meer ronde vormen. Opvallend is dat er nog gewoon drie draaiknoppen op zitten. Honda lijkt het gebruiksgemak-deel van de filosofie dus vorm te geven door gewoon tastbare knoppen voor dergelijke zaken in het interieur te laten. Ook het stuurwiel beschikt zo te zien nog gewoon over knoppen, in plaats van aanraakgevoelige units met haptische feedback. Hoewel veel merken daarop overstappen, is er ook kritiek op. Zo zou het teveel afleiden tijdens het rijden, omdat je toch wat fysieke terugkoppeling mist.

Daarnaast valt op dat er een naar hedendaagse maatstaven betrekkelijk klein infotainmentscherm uit het dashboard omhoogsteekt. Dat lijkt deels transparant te zijn, al is het waarschijnlijk dat dit in productieauto's niet het geval is. Voor het stuurwiel tref je een ogenschijnlijk even groot scherm voor het digitale klokkenwerk.

Honda stelt dat het deze nieuwe ontwerpfilosofie voor de in Noord-Amerika leverbare modellen heeft ontwikkeld. De reeds vanbuiten getoonde nieuwe Civic heeft de primeur. Het is alles behalve uitgesloten dat ook wij in Europa een dergelijk interieur zullen treffen in nieuwe Honda's. De Civic komt zeer waarschijnlijk namelijk ook deze kant weer op, al is daarover formeel nog geen uitspraak gedaan.