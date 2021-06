'Honda Sports EV Concept mogelijk toch in productie'

Honda kwam in 2017 met twee veelbelovende conceptauto's die het verleden met het heden verenigden. Eerst was er de Urban EV Concept, die uiteindelijk opdroogde als de Honda e. Enkele maanden later verscheen de Sports EV Concept. Dat was duidelijk een sportiever broertje van de Urban EV, volgens dezelfde retro ontwerpfilosofie getekend. De eerste ging in productie, de tweede tot op heden nog niet. Mogelijk gaat het toch nog gebeuren, want het Japanse Carsensor stelt dat het uit betrouwbare bron binnen Honda heeft vernomen dat er wat borrelt rond de Sports EV.

Inmiddels zouden er rijdende prototypen aanwezig zijn op het hoofdkantoor van Honda in Tokio en is men naar verluidt druk bezig met de verdere ontwikkeling van de auto. Het zou ook werkelijk een sportiever broertje van de Honda e worden, omdat Honda volgens het medium naar dezelfde basis grijpt. Dat zou niet gek zijn, aangezien de e momenteel de enige auto met die basis is. Als die basis inderdaad gebruikt wordt, mag de Sports EV minstens rekenen op 136 of 154 elektro-pk's en een 35,5 kWh accupakket, al kunnen we ons voorstellen dat Honda die waarden eerst nog wat op wil krikken.

Mocht er werkelijk een productieversie van de Sports EV Concept verschijnen, dan is het nog maar de vraag of-ie ook deze kant op komt. Hij wordt getipt als mogelijke opvolger van de Honda S660, die in 2022 uit productie lijkt te gaan. Die kekke tweezitter is hier ook niet leverbaar, dus is het maar de vraag of een eventuele opvolger daar verandering in brengt. Wellicht biedt de elektrische aandrijflijn voldoende overtuiging om ook in Europa z'n slag te slaan.