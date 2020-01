Honda S660 op detailniveau vernieuwd

Een van de leukste Honda's die je in Europa níet kopen kunt, is de S660. De roadster in kei-carkostuum is tijdens de Tokyo Auto Salon in een zeer subtiel vernieuwd jasje gestoken.

De Tokyo Auto Salon staat stampvol optisch aangeklede versies van auto's die je in Europa helemaal niet kunt kopen. Een deel van de showdebutanten valt binnen de 'kei'-categorie, kleine en veelal slim ingedeelde stadsauto's met een maximale wagenlengte van 3,4 meter en een maximaal 660 cc grote krachtbron die niet meer dan 64 pk mag leveren. Een van de leukste kei-cars is direct een van de vrolijkste Honda's die hier niet leverbaar is: de S660. Het is die auto die een flinterdunne modeljaarupdate gaat, maar die we omwille van het sympathieke karaktertje van de kleine open Honda tóch met je doornemen.

Grote kans dat je de verschillen met de S660 zoals die in 2013 werd gepresenteerd niet direct ziet, ze zijn dan ook zeer subtiel. Honda geeft de S660 een nieuwe strip boven z'n grille en grijpt voor de vernieuwde achterlichten terug op de periode rond de millenniumwisseling. De achterlichten met rode beglazing worden namelijk vervangen door exemplaren met heldere, transparante units. Honda spuit de raamstijlen van de voorruit voortaan in carrosseriekleur, geeft de S660 een setje nieuw lichtmetaal en voegt een nieuwe kleur, Active Green Pearl, aan de bestellijst toe. Optioneel is het Hondaatje nu met mistlampen te krijgen, units die een plek krijgen in de dichte 'koelopeningen' in de bumper. Daarnaast breidt Honda de standaarduitrusting van de S660 uit met stoelverwarming en valt uit te rusten met nieuwe bekleding. Ook de Modulo X-variant, een sportief én luxueus aangeklede S660-smaak, wordt vernieuwd.

De Honda S660 is een zeer compacte roadster die in Japan het strijdtoneel deelt met de Copen van Daihatsu. De Honda, wiens naam teruggrijpt op historische tweezittertjes van het merk, heeft een 658 cc grote driecilinder in z'n neus die een bescheiden 64 pk levert. Het blokje valt te koppelen aan een handgeschakelde zesbak en aan een CVT met schakelflippers. Het wagentje, in feite de opvolger van de Beat, legt slechts 830 kilo in de schaal en die ingrediënten staan natuurlijk garant voor vele vrolijke kilometers. De vanafprijs van de S660 ligt in Japan omgerekend op € 16.705.