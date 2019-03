Honda Shuttle bijgepunt

Honda voert in het thuisland namelijk een facelift door op de Shuttle, een auto die wij in Nederland en zelfs in Europa al jaren niet meer kennen. Toch is modelnaam Shuttle in ons deel van de wereld zeker geen onbekende. Zo zijn in Nederland twee generaties Civic Shuttle verkocht en werd in de jaren negentig een auto met die naam verkocht die een slag groter was. Die laatste, een met Accord-techniek doorspekte MPV, werd in Japan en Noord-Amerika overigens als Odyssey en als Isuzu als tweelingbroer van de Odyssey in de Verenigde Staten verkocht. Goed, terug naar de momenteel actuele Shuttle.

De huidige generatie Shuttle werd in 2015 aan de wereld voorgesteld als opvolger van de Fit Shuttle (foto 6 en 7). Net als die auto is ook de huidige Shuttle een MPV op de technische basis van de Fit, een auto die wij kennen als Jazz. De vernieuwde versie krijgt nieuwe achterlichten waarbij een 'uitloper' zorgt voor meer samenhang met de rest van het Honda-gamma. De chroomstrip tussen de achterlichten maakt plaats voor een kleiner exemplaar dat nu alleen boven de kentekenplaat zit. Verder monteert Honda een nieuwe achterbumper. Aan de voorzijde blijven de aanpassingen beperkt tot een nieuwe voorbumper en een gewijzigde grille met onder andere een groter Honda-logo.

De vijfpersoons MPV is leverbaar met een 1,5-liter viercilinder die 132 pk levert, maar is ook verkrijgbaar als Hybrid. Die Hybrid, een vierwielaandrijver met een in totaal 135 pk sterke aandrijflijn, gaat als eerste onder het mes.