Honda S-MX - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Dit typisch Japanse ‘busje’ is een Honda S-MX en dat is een ware zeldzaamheid in Nederland. Bovendien is het een auto waarover de vreemdste geruchten de ronde doen.

De Honda S-MX is geen kei-car, daarvoor is-ie te groot. Toch is het met z’n vierkante vormen, ver naar beneden doorgetrokken bumpers en verticale flanken een typisch product voor de Japanse thuismarkt, en een regelrechte rivaal voor een auto als de Toyota bB. De Honda S-MX kwam in 1996 op de markt en beschikt altijd over een 2,0-liter viercilinder met een viertraps automaat. Ook apart: z’n koets is asymmetrisch. Aan de hier gefotografeerde rechterkant bevindt zich slechts één portier, maar aan de andere kant zit een achterportier. Dat is voor een MPV-achtige uit de jaren negentig niet eens zo heel bijzonder, alleen ging het in vergelijkbare gevallen vrijwel altijd om een schuifdeur.

Over de S-MX doen de wildste verhalen de ronde. Honda geeft het zelf namelijk niet toe, maar er wordt gefluisterd dat deze auto specifiek is bedoeld voor de meest intieme momenten uit het menselijk bestaan. Of dat klopt zullen we nooit zeker weten, maar de onderstaande commercial laat weinig aan de verbeelding over.

De auto zelf lijkt er in ieder geval als geen ander geschikt voor, met z’n vierkante vormen en donkere ruiten. De stoelen en achterbank kunnen bovendien helemaal plat, waarna een groot ‘bed’ ontstaat. Ondanks het kinderachtige gegniffel dat we lastig kunnen onderdrukken, is het idee niet eens zo gek. Ga maar na: in grote Japanse steden is privacy vaak niet eindeloos voorradig en dan is een auto wellicht een fijn toevluchtsoord voor de handelingen die we op deze plek maar niet nader gaan omschrijven. Jalopniks Jason Torchinsky ziet trouwens zelfs in de naam iets verdachts: draai de ‘M’ een kwartslag en er staat een heel ander woord.

Deze specifieke Honda S-MX is van januari 1997 en heeft sinds 2008 z’n Engelse kenteken. Of de huidige eigenaar het gewoon een leuk model vond of vooral voor de andere kwaliteiten van de S-MX viel, is helaas niet bekend.