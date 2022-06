Honda Pilot: designstap terug

In Europa is de CR-V de grootste SUV die Honda aanbiedt, maar in de Verenigde Staten is dat de Pilot met plek voor maximaal acht inzittenden. Honda is aan het testen geslagen met een volledig nieuwe Pilot, een auto die natuurlijk niet naar Nederland komt, maar die met zijn opvallende vorm een plekje op ons digitale podium verdient.

Het Amerikaanse Honda-gamma is toe aan zijn vierde generatie Pilot, een auto waarvan geen enkele reeks via de officiële Honda-kanalen de Europese markt heeft bereikt. De Pilot is een behoorlijke slag groter dan de zo'n 4,6 meter lange CR-V, maar komt natuurlijk niet in de buurt bij giganten als de Lincoln Navigator. De huidige Pilot strekt zich namelijk uit over een afstand van 4,94 meter en daarmee is hij ruim genoeg voor drie zitrijen met in totaal plek voor maximaal acht inzittenden, al zie je als volwassene de wereld vanaf de achterste zitrij natuurlijk niet al te plezierig aan je voorbijgaan. De huidige generatie Honda Pilot debuteerde in 2015, ging in 2018 onder het mes (foto's 7, 8 en 9) en maakt zich nu op voor volledige vernieuwing.

De tweede generatie Honda Pilot wisselde zijn bonkig vormgegeven koets (foto 10) bij de generatiewissel in 2015 voor een sjieker ogende verpakking. Of de Amerikaanse consument die uitstraling is bevallen? Mogelijk niet helemaal. Op deze spionagefoto's is namelijk de op stapel staande vierde generatie Pilot te zien, een SUV waarvan het design ten dele lijkt terug te voeren op dat van de tweede Pilot. We zien een relatief vierkant model met een grote brede grille en koplampen die er hoog naast zijn geplaatst. Ook van opzij bezien valt de stevige uitstraling van de Pilot op.

De nieuwe Honda Pilot wisselt zijn GLTP2-geheten huidige platform straks waarschijnlijk om voor de basis van Acura's MDX, wat kort door de bocht genomen het premiumbroertje van de Pilot is. Waar Acura met die MDX in de Verenigde Staten een alternatief biedt voor auto's als de BMW X5 en Lexus RX, is de Pilot Honda's tegenspeler van SUV's als de Ford Explorer, Subaru Ascent en Toyota Highlander. Toyota verkocht in de Verenigde Staten in 2021 zo'n 264.000 Highlanders en Ford zo'n 220.000 Explorers, fors meer dan Subaru van de Ascent wist te slijten (67.623). De Honda Pilot schopte het in er in 2021 tot 143.000 stuks en daarmee blijft ook Honda's SUV ver buiten de verkooptop. Daar hoopt het met de nieuwe Pilot natuurlijk verandering in te brengen. In de vorm van de Ridgeline verkoopt Honda overigens een van de Pilot afgeleide pick-up. Inderdaad: de Ridgeline is een pick-up met een zelfdragende carrosserie, een unicum in het segment. De enige andere pick-up met een dergelijke basis is de kleinere Ford Maverick.