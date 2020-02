Honda moderniseert S2000

De Honda S2000 is al meer dan tien jaar niet meer leverbaar, maar Honda kan maar slecht afscheid nemen van zijn beroemde roadster. De tijdens de Tokyo Motor Show gepresenteerde 'gemoderniseerde' S2000 is nu beter in beeld verschenen.

De S2000 met z'n hoogtoerige 2.0 en z'n kenmerkende lange snuit is de geschiedenisboeken in gegaan als een van de leukste modellen die Honda ooit heeft gevoerd. De in 1999 op de Nederlandse markt gebrachte roadster werd in 2009 aan de wilgen gehangen, maar in het hart van Honda en van menig autoliefhebber is het model nooit verdwenen. Honda Acces, de afdeling van Honda die accessoires ontwikkelt en aan de man brengt, kondigde eind vorig jaar aan een set nieuwe onderdelen voor de S2000 te hebben ontwikkeld. Vandaag wordt duidelijk waar de S2000-eigenaar zichzelf op kan trakteren. Het slechte nieuws: de onderdelen zijn alleen op de Japanse markt te krijgen en zijn in een zeer gelimiteerde oplage beschikbaar.

Het onderdelenpakket, dat onder een 25th Anniversary-label wordt gehangen, bestaat onder meer uit adaptieve dempers (niet voor de pre-facelift S2000) én uit een nieuwe voorbumper met een fors bredere luchtinlaat dan het originele exemplaar. Achterop de kont nemen we een spoiler waar die vroeger in Honda's Modulo-accessoire stond en ook het voor de achterste wielkast geplakte stukje kunststof vindt zijn weg naar de S2000. Wie deze uiterlijke extra's besteld, moet de onderdelen zelf nog in de juiste kleur spuiten.

Interieur

Ook het interieur valt aan te passen. Zo levert Honda Acces een nieuw afdekkapje voor de radio, nu niet van aluminium maar wél met het 20th Anniversary-beeldmerk en is er ook ledverlichting in de voetenruimte te krijgen. Op de foto's is ook een moderner infotainmentsysteem zichtbaar, een aftermarket-unit waar Honda verder geen uitleg bij geeft.