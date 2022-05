Honda Civic Type-R wordt zeer binnenkort onthuld

De compleet nieuwe elfde generatie van de Honda Civic is beduidend minder extravagant vormgegeven dan zijn voorganger, maar dat betekent zeker niet dat al het extreme de deur uit gaat. Ook van deze Civic verschijnt namelijk 'gewoon' weer een knotsgekke Type-R. Dat wordt dus weer smullen voor de liefhebbers van voorwielaangedreven geweld. Zeer binnenkort gaat het doek van de nieuwe Civic Type-R. Dat blijkt uit de woorden van Honda Australië-baas Stephen Collins. Tegenover Carsales.com laat hij weten: "Hij wordt in zijn geheel getoond in juni, in de Europese zomer. Verdere timing wordt dan bekendgemaakt." Met dat laatste doelt hij op de marktintroductie. Die vindt waarschijnlijk ook nog dit jaar plaats.

De details over de aandrijflijn weet Honda vooralsnog goed verborgen te houden. Dat de nieuwe Civic Type-R het ronderecord voor voorwielaangedreven auto's op het circuit van Suzuka onlangs wist te verbreken, is een goed teken. Er ging bijna een seconde van het record af, dat door zijn voorganger in Limited Edition-trim was neergezet. In ieder geval is een viercilinder weer verantwoordelijk voor de krachten, die waarschijnlijk minstens 320 pk sterk is. Omdat Honda in Europa enkel nog geëlektrificeerde auto's verkoopt en de Type-R toch ook deze kant op brengt, bestaat het vermoeden dat een deel van de kracht aan elektrische ondersteuning te danken is. Volgende maand weten we het als het goed is zeker.