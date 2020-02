Honda Civic Type-R krijgt twee nieuwe versies

Honda heeft een gelimiteerde uitvoering voor de absolute topversie van het Civic-gamma bedacht. De van nature al opvallend uitgevoerde Civic Type-R is straks ook beschikbaar als Type-R Limited Edition. Deze voor de Europese markt tot 100 stuks gelimiteerde versie is meer dan slechts een speciale editie waarover wat badges zijn uitgestrooid.

De Civic Type-R Limited Edition staat op lichtgewicht wielen van BBS, 20-inch exemplaren waar Michelin Cup 2-banden omheen zijn gevouwen. Honda heeft de demping aangepast en heeft ook de stuurinrichting aangepast om zoveel mogelijk stuurgevoel te garanderen. Luxepaarden moeten met een grote boog om deze Civic heen lopen. Om gewicht te besparen, heeft Honda namelijk niet alleen het infotainmentsysteem en de airconditioning uit de Civic Type-R gesloopt, ook moet de hete Japanner het stellen met minder isolatiemateriaal in het dak, in de achterklep, in de voorbumper en in het dashboard. Volgens Honda levert dit een gewichtsbesparing van 47 kilo op ten opzichte van de Type-R in GT-uitvoering. Opvallend gegeven: de achterbank mag wel blijven.

De Sunlight Yellow gespoten speciale editie heeft een donkerder uitgevoerde modelaanduiding op zijn achterste en zaken als het dak, de zijspiegelkappen en de luchtinlaat op de motorkap zijn in het zwart uitgevoerd. In het interieur krijgen rode sportstoelen, een met rood alcantara bedekt rood stuurwiel en een speciale pookknop een plek om het Limited Edition-feestje ook in het binnenste van de Civic voort te zetten.

Aan de aandrijflijn wordt verder niet gesleuteld en dat betekent dat ook de Civic Type-R Limited Edition beschikt over een geblazen 2.0 die 320 pk en 400 Nm loslaat op de voorwielen. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 5,7 tellen achter de rug, 0,1 seconde rapper dan het origineel. De Civic Type-R Limited Edition komt deze zomer in Europa beschikbaar. Informatie voor de Nederlandse markt volgt later.

Type-R Sport Line

Meer Type-R-nieuws heeft te maken met de komst van de nieuwe Sport Line-uitvoering. Die geeft de reguliere Type-R een ietwat ingetogener voorkomen, terwijl het comfort juist iets wordt vergroot. Deze nieuwe versie moet het dan ook zonder zéér heftige hoge acherspoiler doen. Honda monteert een veel lager exemplaar bovenaan de achterzijde. Ook zien we de rode accenten op de sideskirts op deze versie niet meer terug.

De Civic Type-R Sport Line staat op donker 19-inch lichtmetaal, die zijn voorzien van Michelin Pilot Sports 4S-banden. Het zijn banden met zachtere wangen dan de standaard exemplaren. Samen met extra isolatiemateriaal in de kofferruimte en in de achterklep moet dit voor een stillere ervaring in het binnenste zorgen. Zaken als sportstoelen, zwarte exemplaren met rode stiksels, blijven wél gewoon aanwezig.

Verder profiteren alle Civics Type-R van de aanpassingen die onlangs in Japan en in de Verenigde Staten werd gepresenteerd. Daarover lees je hier meer.