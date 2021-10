Honda Civic Type R - Blik to the Future

Een citaat uit een Engelstalig Honda-persbericht: ‘Accelerated ‘Electric Vision’ strategy will see all ­Honda’s ­European mainstream models electrified by 2022.’ De crux zit ’m in dat ‘mainstream’, een woord dat bij de afkondiging van zulke grote plannen snel wordt gemist. Honda gunt zichzelf daarmee de ruimte om de minder gangbare modellen buiten deze ambitie te houden. Daarbij kan het in Europa eigenlijk maar om één model gaan: de Civic Type R. Wij achten de kans dan ook groot dat de nieuwe Civic Type R in alles trouw blijft aan zijn illustere voorgangers, als een eerbetoon aan generaties van bijzonder heftige hot hatchbacks onder het Type R-label. Dat ­betekent een handbak, geweldige stuur­eigenschappen en een door VTEC en turbo’s opgefokte viercilinder die net als nu zo’n 320 pk levert. Met alleen voorwielaandrijving is nog meer pk’s immers geen aanrader.

Über-Civic

De snelle Civic behoudt in deze vorm ook zijn bijzondere plek in de markt, waarin hij als ­heftige en prettig analoge maniak het rijk nu vrijwel alleen heeft. De concurrentie is in feite standaard minder krachtig of minder ‘hardcore’, want meer dan 300 pk betekent bij een hot hatchback vrijwel altijd vierwielaandrijving en een automaat. Tegelijkertijd hoeft het helemaal niet erg te zijn als Honda besluit de nieuwe Civic Type R wél te elektrificeren. Honda’s eigen supercar, de NSX, is bijvoorbeeld ook een hybride. Bij de Civic zou een mild-hybrid hulp in geval van elektrificatie logisch zijn. Een vol-hybride, vierwielaangedreven über-Civic met 400 pk kan natuurlijk ook. Gezien de formulering van de hierboven genoemde ambitie is dat echter onwaarschijnlijk.

Spannend

Dat de nieuwe Civic Type R er komt, is ­trouwens wel zeker. Ook is duidelijk dat de auto op deze pagina’s voor minstens 95 ­procent gelijk is aan het uiteindelijke product. Dat is nu eens niet de verdienste van onze Photoshop-kunstenaar, want die hoefde ­alleen maar het camouflageprintje van de door Honda zelf vrijgegeven beelden te ­pellen. De auto is uiteraard gebaseerd op de geheel nieuwe elfde generatie van de Civic, die zich in juli als hatchback liet zien. Dat is het model dat de Type R gebruikt. Aan de buitenkant is ook bij de nieuwe ­meteen duidelijk dat het om een Type R gaat, want Honda monteert als vanouds een enorme achtervleugel. Ook de agressieve bumpers en centrale uitlaateindstukken zijn present, waarbij de middelste nu de grootste van het drietal is. Toch oogt de nieuwe Type R iets rustiger dan de vorige. Dat ligt deels aan het strakkere, tijdloze ontwerp dat als uitgangspunt dient, maar Honda pakt de ­aanpassingen ook net even anders aan. Zo zijn de wielkasten nu op fraai geïntegreerde wijze uitgeklopt, waar de wielkastverbreders van het huidige model uit de ooit door Civic-rijders zo beminde Autostyle-catalogus lijken te komen. Ook doet Honda het iets rustiger aan met koelopeningen. Voordat de nieuwe Type R komt, wordt later dit najaar de nieuwe reguliere Civic gelanceerd. Daarna wordt het spannend: een traditionele opzet betekent veel bpm en dat maakt een Nederlandse ­carrière voor de Type R allerminst vanzelfsprekend. Toch maar elektrificeren, dan?