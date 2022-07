Honda Civic (1983) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Met de Civic pakte Honda in de gloriedagen in Nederland nog een marktaandeel van 1 tot bijna 2 procent en in topjaar 1988 gingen er maar liefst 8.484 Civics over de spreekwoordelijke toonbank. De Civic was toen echt een wereldmodel en kon de Nederlandse koper ook overtuigen met goede techniek en een prima prijskaartje. De topjaren liggen nu ver achter ons, want sinds de eeuwwisseling wist alleen de fiscaal aantrekkelijke hybride Civic sedan nog even de cijfers van weleer te evenaren. De afgelopen tien jaar kwam het jaarlijks verkochte aantal Civics hier niet meer boven de 620 stuks uit. Vorig jaar bleef de teller zelfs op 64 steken. De gloednieuwe hybride Honda Civic moet het tij keren, al zal-ie er een taaie kluif aan krijgen om het succes van deze Civic van de tweede generatie te evenaren.

De tweede Civic was - net als zijn voorganger en opvolger - een schot in de roos. In de jaren 80 trof je een Civic als deze namelijk haast op iedere straathoek. Het heeft vanwege de grote verkoopaantallen dan ook een aardig tijdje geduurd voordat-ie echt speciaal begon te worden. Nou is 'een aardig tijdje' wel een beetje relatief in dit geval, want hoewel ze technisch goed in elkaar staken, verdwenen de meeste van deze Civics al in de jaren 90 naar de eeuwige roestvelden. Een typisch gevalletje van 'de techniek overleeft de koets'. Deze blauwe uit het laatste bouwjaar is er echter nog wel en ziet er bovendien niet heel slecht uit. Dat wil zeggen; de lak is weliswaar wat vaal op een aantal plekken, maar we spotten zo snel geen angstaanjagende roestplekken.

De echte eyecatcher is echter het interieur. In de eerste plaats omdat het hier één groot blauw feest is en dat natuurlijk heerlijk bij die periode past. Bovendien oogt de bekleding nog netjes en dat geldt ook voor het kunststof. Een leuk detail is dat de originele Blaupunkt-radio nog aanwezig is. Als je in deze Civic stapt, waan je je echt even terug in 1983. Een ander detail dat typisch is voor die tijd, is de vijfcijferige kilometerteller. Die staat op 64.789, maar daar kunnen dus zomaar nog wat tonnetjes voor horen te staan. Volgens de aanbieder is er een NAP-rapport dat aantoont dat de werkelijke stand 164.789 is. Dat valt mee. Ook heeft de Civic pas drie eigenaren gehad en dat is niet gek voor een toch bijna 40 jaar oude auto. Hoewel de Civic volgens de aanbieder 'goed rijdt', is de apk al wel bijna twee jaar verlopen. Een nieuwe apk erbij onderhandelen of op zijn minst even de auto op de brug goed van onderen bekijken, is gezien de eerdergenoemde roestgevoeligheid zeker aan te raden.

Wie dit een leuke basis vindt voor een restauratieproject, hoeft niet overdreven diep in de buidel te tasten om de sleutels overhandigd te krijgen. De vraagprijs is €1.695. Hoewel dat misschien alsnog veel is voor wat je krijgt, hebben we hier natuurlijk wel met een inmiddels behoorlijk zeldzame auto te maken en lijkt het in die zin best redelijk. Een buitenkansje?