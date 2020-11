Hogere omzet en lichte winst voor Kia

In het derde kwartaal van dit jaar boekte Kia een omzet van omgerekend € 12,36 miljard. Dat is 8,2 procent meer dan vorig jaar in diezelfde periode. De operationele winst kwam uit op omgerekend € 1,48 miljard. Dat is een forse daling ten opzichte van vorig jaar in Q3, toen de operationele winst nog 33 procent hoger lag. Volgens Kia komt dat vooral door 'preventieve veiligheidsmaatregelen en het apart zetten van geld om toekomstige kostenstijgingen te voorkomen'. Als die uitgaven weggestreept worden, blijft er volgens Kia alsnog meer winst aan de strijkstok hangen dan verwacht.

Dat het relatief goed gaat met Kia, blijkt ook wel uit de verkoopcijfers. Met 699.402 verkochte auto's is er slechts een verkoopkrimp van 0,4 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. Vooral de thuismarkt was relatief sterk, maar buiten Zuid-Korea vielen de verkopen met een krimp van 1,3 procent ondanks de coronacrisis ook niet tegen. Over de eerste negen maanden van dit jaar bezien noteert Kia een verkoopkrimp van 10,3 procent. Er is in diezelfde periode desondanks een omzetgroei van 0,5 procent gerealiseerd.