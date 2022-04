Hoeveel capaciteit heeft accu van Tesla Model 3 LR na ruim 130.000 km?

De elektrische auto die dit keer aan bod komt in onze accudegradatiecheck is de Tesla Model 3 Long Range. Eentje uit 2019, dat was het topjaar voor de Model 3 in Nederland. Hij werd zelfs de bestverkochte auto. Wij kijken hier of je je zorgen moet maken over de degradatie van de accu na vele kilometers en verloop van tijd. Deze Tesla Model 3 Long Range heeft 137.000 kilometer gelopen.

Alsof Fernando Alonso himself zo van een Formule 1-race komt aangelopen. Niets is echter minder waar. De ­‘kimoaa’-cap en het lange haar van Julien Maalsté zetten je subiet op het verkeerde been. Hij meldt zich voor de accudegradatietest van zijn Tesla Model 3.

Maalsté is een fervent autorijder. Hij heeft een verzameling klassiekers, zoals een ­Citroën 2CV, een Ami 6, een DS en een Ford Econoline, alle in identieke babyblauwe kleur. “Het was de bedoeling de Tesla dezelfde kleur te geven, maar de wrappers zaten er een tikkie naast. Dit is eerder turquoise dan babyblauw, vind je niet?

Anticiperend rijden

Hoe kan een petrolhead als Maalsté nu in een elektrische auto rijden? Eén moment was bepalend voor de strafrechtadvocaat. “Tijdens ons dispuutweekend nam ik de uitnodiging aan om een rondje Tesla te rijden. De rest is geschiedenis. Ik sloeg om als een blad aan een boom. Was de DS in 1955 de toekomst, nu is dat de Tesla, naar mijn ­bescheiden mening. Hij is misschien niet moeders mooiste – dat zijn in mijn ogen de Honda E en de Mazda MX-30 – maar hij doet ­alles wat ik verlang van een auto.”

Tot 2019 reed Julien 40.000 kilometer per jaar in zijn Citroën DS, voornamelijk om zijn cliënten te bezoeken. “Voorheen gooide ik ­telkens de tank vol zonder erbij na te denken. De Tesla dwingt mij bewuster te rijden. Kijk maar naar mijn WLTP. Die is beter dan wat Tesla opgeeft. 499 tegen 509 en ’s zomers zelfs 589 kilometer. Dat bereik ik met anticiperend rijden. Zo laat ik het gaspedaal al los op 200 meter voor een rood verkeerslicht, waardoor ik weinig hoef te remmen en zo dus minder energie vernietig. Gelukkig was ik dat al gewend met mijn oldtimer. Toch is het al mijn derde ­respectievelijk tweede setje banden voor en achter. Dat zal ongetwijfeld met de ­acceleratie te maken hebben.”

Geen nadeel

Opladen doet de advocaat in de nabijheid van zijn huis, bij openbare palen. “Snelladen doe ik hooguit één keer per maand als het echt niet anders kan.” Juliens clientèle is van velerlei pluimage. “Van Haribo-jatter tot Hells Angel. Ze zitten ofwel veilig opgeborgen achter de tralies of brommen ‘gewoon’ thuis. In elk geval verspreid over het land.” Dat verklaart de hoge kilometerstand van zijn nog immer piepjonge Tesla Model 3. Over die auto is hij na drie jaar nog laaiend enthousiast. “Ik kan geen nadeel bedenken, zeker als Frankrijk zijn laadinfrastructuur ook eens up-to-date brengt.”

Marcel van Renselaar koppelt de Aviloo-­batterytester los en heeft goed nieuws. De accu’s verkeren met 89 procent nog in uitstekende conditie. Er was een capaciteit van 74,3 kWh en het zit nu op 66,24 kWh. Maalsté is minder tevreden: “Ik had met mijn rijd- en laadgedrag minder degradatie verwacht. Toch ga ik deze Model 3 tot op de draad oprijden. Ik meld me dus wel als ik voor Klokje Rond in aanmerking denk te komen.”