Hoe deze als Audi getoonde studie uiteindelijk de VW Scirocco werd

Dat je in dit studiemodel met Audi-logo al een behoorlijk vleugje Volkswagen Scirocco ziet is niet gek. De Audi Asso di Piche is in opdracht van Karmann ontworpen door Italdesign. De innige relatie tussen Volkswagen, Audi en Italdesign dateert al van begin jaren zeventig. Van doorslaggevende betekenis voor de totstandkoming daarvan was de concept car Asso di Picche, die nota bene onder regie van een derde partij tot stand kwam: Karmann.

Temidden van de grote autofabrieken van Volkswagen en Auto Union, waartoe Audi behoorde, was het kleine Karmann een buitenstaander. Het had weliswaar de handen vol aan de productie van de Volkswagen Karmann Ghia en Kever Cabriolet, maar zag begin jaren zeventig het einde van beide modellen met rasse schreden naderen. En zoals het een goed ondernemer betaamt, ontplooide de fabriek uit Osnabrück tijdig initiatieven om nieuwe opdrachten van Volkswagen te kunnen bemachtigen. Karmann speelde het slim en zocht contact met Giorgetto Giugiaro, die in 1970 indruk had gemaakt met zijn aantrekkelijke VW-Porsche Tapiro, en met wie Karmann in 1971 al had samengewerkt om de experimentele Volkswagen/Karmann Cheetah te realiseren.

Karmann had bedacht dat Giugiaro mooi een aantrekkelijke coupé zou kunnen tekenen op basis van het belangrijkste nieuwe model uit de stallen van Volkswagen en Auto-Union: de Audi 80 van 1972. Giugiaro wilde op basis van deze opvallend sportief rijdende sedan best een coupé tekenen, zodat Karmann aansluitend de hoop kon vestigen op de serieproductie daarvan. Giugiaro sloeg aan het schetsen en nam daarbij opvallend genoeg de vrijheid om in zijn ontwerp op werkelijk geen enkele manier naar de Audi 80 te verwijzen. Hij plakte nog net het logo met de vier ringen in de grille, die met een vriendelijk oog bekeken misschien wel wat Audi-trekjes had. Verder was alles radicaal anders aan de Italiaanse coupé, in die zin dat alle denkbare lijnen extreem recht en hoekig waren gemaakt.

Nu was de Audi 80 best een strakke auto om te zien, maar in vergelijking met de coupé van Giugiaro was de Duitse sedan bij wijze van spreken zo rond als een Kever. De naam was mysterieus: Asso di Picche, Italiaans voor schoppenaas. Giugiaro zou later ook nog een Asso di Quadri maken (klaveraas, voor BMW) en een Asso die Fiori (ruitenaas, voor Isuzu). Hartenaas ontbrak om het kaart-kwartet compleet te kunnen maken. De vormgeving van de Asso di Picche viel hoe dan ook in de smaak bij de mensen van Audi, maar het geambieerde contract voor serieproductie zat er niet in. Die teleurstelling konden Giugiaro en Karmann gelukkig snel achter zich laten, omdat de Asso di Picche van harte werd geadopteerd door Volkswagen. Er moest in Italië wel nog wat geschetst en geschaafd worden aan het ontwerp, dat uiteindelijk in Osnabrück in productie zou gaan als de Volkswagen Scirocco. Geen hartenaas. Wel een hartendief. Dit vroege ontwerpvoorstel voor de VW Scirocco was duidelijk een geëvolueerde versie van de Asso di Picche.