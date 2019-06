Hobby lanceert eerste 'van' met queensbed

Hobby heeft een nieuw model met de naam Optima Ontour Edition V65 GQ. De grootste primeur vind je achter in de camper, namelijk een queensbed. Dat is een primeur voor een camper van dit formaat.

De twee Van Optima Ontour Edition-modellen van Hobby - eerder dit jaar in Stuttgart geïntroduceerd - krijgen er een broertje bij: de V65 GQ. Deze camper van 'van'-formaat is voorzien van een queensbed. Een indeling met een queensbed is populair bij een grote groep camperaars. Tot nu toe was zo'n indeling enkel voorbehouden aan grotere kampeerauto's, maar Hobby is er nu in geslaagd deze indeling binnen een voertuig van een veel bescheidener formaat te creëren. De camper is 2,16 meter breed. Om de toegang tot het bed te vereenvoudigen, kan het bed overdag worden 'ingekort': het hoofdeinde komt dan omhoog. Eventueel is een derde slaapplek beschikbaar. Onder het centraal geplaatste bed is er plek voor bagage.

Overigens is de nieuwe Hobby Optima Ontour Edition 'traditioneel' ingericht. Er zijn vier goedgekeurde zitplaatsen in de cabine en aan tafel (met een uit te draaien blad). Verder slikt de koelkast 140 liter aan boodschappen en heeft de keuken twee gaspitten. De toiletruimte is groot genoeg om er ook comfortabel te kunnen douchen.

Net als de V65 GE en V65 GF is de nieuwe V65 GQ opgebouwd op basis van een Citroën Jumper. Aan pakketten met extra's doet Hobby niet: de campers zijn standaard compleet, vindt Hobby. Zo is de V65 GQ voorzien van een uitschuifbare lade voor de gasflessen, een verwarmde afvalwatertank, een geïsoleerde garageruimte onder het bed en een bodem van glasvezelversterkte kunststof.